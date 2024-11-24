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能源公司申請重開賓州三哩島核電廠 待聯邦批准

編譯周芳苑／綜合報導

美國聯合能源公司(Constellation Energy)與軟體業巨頭微軟(Microsoft)簽署供電合約後，已申請重新啟用位於賓州三哩島(Three Mile Island)的克瑞清潔能源中心(Crane Clean Energy Center)。

即將重啟的核電廠緊鄰1979年冷卻劑故障後所關閉的那一座核電廠，2019年時因天然氣價格低廉而關閉。

聯合能源表示，希望2028年前恢復發三哩島核電廠，正待聯邦批准，期善用政府提供的非碳發電稅收抵免、滿足微軟需求。

微軟同意在三哩島核電廠重啟後購買相當於該工廠全部電力約835兆瓦，可連續20年供數據中心網路使用。

重啟計劃未來三年將需要數千名工人進行維護、更換和升級，重新啟用後將雇用730名員工。

即將重啟的這座電廠最大特點是 372 呎高鋼筋混凝土冷卻塔，在工廠排放水返回河流時加以散熱；而且，電廠如監獄般安全，官方常警告遊客遠離鐵絲網、又有攜槍穿防彈衣的警衛、並有其他安全措施。

史密斯(Craig Smith) 是經驗豐富的核電廠操作員，一直為聯合能源公司培訓新人；他說，廠區內過時的系統仍被良好維護和測試，目前尚無安裝數位設備的計劃。

三哩島核電廠2019年停用；經測試和日常維護，其大部分核電設備及水和蒸汽迴路依舊堪用；但少數部份需要更新。

為重新啟用電廠，正在招募聯邦認證操作員；聯合能源公司說，已有數百人申請，這些職位年薪超過10萬元。

微軟 監獄 賓州

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