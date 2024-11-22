我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

饒舌音樂大咖史努比狗狗 住南加華人區20年沒人巧遇過　

千萬別拿刮刮樂當聖誕禮物送小孩 彩券局告訴你原因

悅滿樓感恩酬賓放大招 純正港式叉燒酥蛋撻 週末限量供應

新澤西訊

悅滿樓祝您和家人感恩節快樂！感恩一直有您們的陪伴，悅滿樓將繼續傳承經典港式粵菜，為大家提供正宗港式點心和最優質的服務！現週末特別推出由來自香港的點心大師精心製作的叉燒酥和蛋撻，味道正宗，數量有限，歡迎大家前來品嘗！

悅滿樓海鮮酒家Dimsum Seafood Restaurant位於新州中部Avenel市1號公路邊，交通方便，停車位充足。以粵菜為主打，天天特供游水海鮮，各式山珍海味，鮑參翅肚應有盡有。設有龍鳳堂，可承接大型筵席，也適合日常就餐。

悅滿樓特聘來自香港大酒樓點心師傅親自料理，粵式點心精緻可口，叉燒酥、蛋撻、水晶蝦餃、各式腸粉、香菇燒賣、豉汁鳳爪、蜜汁叉燒包、香滑流沙包、糯米珍珠雞、蠔皇鮮竹卷、臘味糯米飯……這些地道的粵式點心品種繁多，隨叫隨蒸，吃過的朋友們都感覺味道正宗，嘖嘖稱讚！

悅滿樓主廚曾在香港和廣州兩地大酒樓工作，擁有30多年粵菜烹飪經驗，對粵菜瞭若指掌，其生猛海鮮做法正宗地道，堪稱一絕。阿拉斯加帝皇蟹、特選一級象拔蚌、金蒜銀絲活帶子、陳皮豆豉殼蠔、香蔥油淋活海蚌、椒鹽焗特大軟殼蟹、豉汁炒生猛刀蜆、豉汁炒花蜆、魚露角椒炒石螺、招牌避風塘大蟹、紅灼珊瑚蝦、薑蔥焗龍蝦、各色清蒸游水魚、紅燒海參、聖子皇……光聽這些名字就會讓你垂涎三尺。家常小炒更是花樣繁多，價格公道，深受新州食客們所喜愛！

悅滿樓嚴格執行疫情消毒工作，提供口罩和消毒手液，堅持不拼桌，為您提供乾淨衛生的就餐環境，歡迎大家前來就餐。地址：1021 US-1, Avenel, NJ 07001；電話：(732) 855-7600

香港 新州 疫情 口罩

上一則

老吳上海小籠祝朋友們感恩節快樂

下一則

華府美京博雅苑感恩秦力利捐款購教材

熱門新聞

馬州地方法院法官13日裁定涉嫌殺母的蒂芬妮‧張不得保釋。(馬州地方法院官網截圖)

馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋

2024-11-14 10:55
一對新人廣邀賓客參加婚禮，結果只有5人到場。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Seljan Salimova）

發百張喜帖只來5人 新娘見全場空桌心碎：我做人太失敗？

2024-11-14 19:20
馬州查爾斯郡華道夫市(Waldorf)的C. Paul Barnhart小學，日前發生二年級男童遭吊在學校廁所門鉤事件。(小學官網截圖)

馬州7歲童被吊學校廁所門鉤 脖子瘀青父母震驚

2024-11-18 12:12
FBI表示，詐騙份子要求受害者將存款全數購入黃金，然後再以黃金可代存入聯邦儲備銀行為名取走所有金條。(pexels)

FBI：金條詐騙橫掃威州 49人失金1300萬 1華裔車手落網

2024-11-18 10:28
華府地區的聯邦政府員工超過37萬名，川普上台後計畫大舉裁員的聲明，多少影響員工心情。(特派員黃惠玲／攝影)

川普放話大幅裁員 衝擊華府逾37萬聯邦員工

2024-11-20 12:08
圖為11月6日，發生在新澤西伊夫舍姆(Evesham)的森林火災。美聯社

燒掉新州52英畝地 14歲少年遭控縱火罪

2024-11-14 13:03

超人氣

更多 >
這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘
35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它
紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑
烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名
當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？

當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？