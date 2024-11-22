老吳上海小籠祝朋友們感恩節快樂

老吳上海小籠以優質品質，正宗美食，價格親民等贏得新州 食客們的追捧和熱衷，老吳攜全體員工祝朋友們感恩節快樂！感恩大家多年來的支持和信任，老吳一定不負眾望將一如既往為新州的朋友們提供最好的上海美食與一流的服務！

原上海小籠創始人老吳是地道的上海人，從事餐館行業40多年，其小籠包以皮薄、餡大、汁多、味鮮等特點深受新州朋友們的喜愛。顆顆小籠包均是現場手工製作，現點現包現吃確保新鮮，一口一個，一包湯汁正正好好。蟹粉小籠包更是味美鮮香，歡迎舊雨新知惠顧！

老吳上海小籠無論從食材的甄選、菜式的設計、烹飪、擺盤等都由老吳自己親自把關，親自主理。

老吳說食材的質量是決定菜品口感的重要因素，老吳上海小籠保證所有的食材均新鮮採購，保證質量是老吳這麼多年來始終不變的準則。現除了外賣還開設堂食，每天為朋友們提供各式早點：油條、蔥油餅、南瓜餅、韭菜盒子、蘿蔔絲餅；特色冷盤有大家喜愛的金陵鹽水鴨、上海走地醉雞、五香牛肉、剁椒皮蛋豆腐、涼拌蔥油黃瓜等；風味點心有馳名上海小籠包、蟹粉小籠包、薺菜餛飩、酒釀圓子、八寶飯、紅油抄手、糯米燒麥等，芋泥八寶飯、蔥油拌麵、雪菜肉絲面、榨菜肉絲面、紅燒獅子頭面、兩面黃、粗炒麵、各種飲品......品種繁多，樣樣精緻，口味地道。

老吳上海小籠地理位置優越，位於金門超市旁。堂食外賣均可，就餐環境整潔，停車位充足。營業時間：週日至周四11:30-21:00，週五11:30-21:30（周三休息）；歡迎朋友們前來就餐。電話：848-200-7580；網站：www.shanghaidumplingnj.com；地址：879 US-1,Edison, NJ 08817