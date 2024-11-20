缺工作機會 高生活成本 新州人才外流嚴重

新州有包括普林斯頓大學等多所名校。(普林斯頓大學臉書)

新澤西州 擁有多家優秀大學，但許多人從新州 大學畢業後，卻選擇離開新澤西，造成該州人才外流的情況似乎越來越嚴重。分析指出，新州工作機會缺乏，加上生活成本過高，是讓畢業生逃離的主要兩大原因。

根據「今日美國」報導，流失最多大學畢業生的城市，前五名依序為麻州波士頓、新州的澤西市、田納西州的曼菲斯、俄亥俄州 的辛辛那提、密蘇里州的聖路易。

新州名校包括普林斯頓大學、新州理工學院、羅格斯大學等。以前新州曾是一個讓社會新鮮人可以輕鬆找到工作，並開始建立事業的地方，但近年來情況明顯改變。

其中一個主要因素是許多入門職位不像以前那麼多，雖然應屆畢業生仍有機會，但現在的就業市場比起以往艱難很多。

正因如此，許多人不願意離開自己現在的崗位尋找升遷機會，這種情況使得更多新員工找不到職位空缺，數據顯示，過去典型的職涯升遷較快，但現在速度已經放緩。

除此之外，新澤西州的生活成本極高，包括房租、房產價格及日常開銷，幾乎讓應屆畢業生無法靠不高的薪資負擔在新州的生活。

年輕人不想在這種生活壓力下苟延殘喘，促使更多人到其他地方尋找機會，以爭取更好的工作前景，以及更經濟實惠的生活。