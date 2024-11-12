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使用霰彈槍引發野火 延燒350畝林地 新州男遭控罪

編譯俞仲慈／綜合報導
起火點位於當地「中央澤西步槍靶場」(Central Jersey Rifle Range)防護堤後方。(靶場官網截圖)
起火點位於當地「中央澤西步槍靶場」(Central Jersey Rifle Range)防護堤後方。(靶場官網截圖)

新澤西州中部發生大規模野火，延燒350畝林地，居民被迫緊急疏散，警方調查起火原因發現是一名男子射擊霰彈槍引起，已經將他以縱火罪將肇事男子移送法辦。

有線電視新聞網(CNN)報導，海洋郡(Ocean County)檢察官比爾希默(Bradley D. Billhimer)與新州環保廳長拉圖雷特(Shawn M. LaTourette)10日發表聯合聲明，證實布里克鎮(Brick Township)37歲男子薩沙蒂(Richard Shashaty)因涉嫌縱火以及違反槍枝管制法遭到起訴。 

報導指出，11月6日中午左右，新州中部傑克遜鎮(Jackson Township)突然發生野火，火勢一發不可收拾，25棟建築岌岌可危，其中15棟住戶緊急疏散。

災民文特雷(Barbara Ventre)回想當時表示：「實在太可怕，從來沒有這麼靠近火勢。」並補充道：「我和女兒收拾重要文件與所有處方藥，然後帶著狗狗、領著家人，一聲令下後，我們立即準備撤離。」所幸火勢獲得控制，沒有釀成傷亡。

警方調查起火原因，發現起火點位於當地「中央澤西步槍靶場」(Central Jersey Rifle Range)防護堤後方，12鉛境(12-gauge)霰彈槍射擊後，含有金屬鎂的彈殼碎片意外引發俗稱「龍吐氣」(Dragon's Breathe)的「霰彈槍火災」(Shotgun Fire)。

由於新州法律禁止射擊燃燒彈或曳光彈，薩沙蒂自知法網難逃，11月9日在律師陪同下向警方自首，目前被羈押等候出庭。

新州連日來野火頻傳，新州森林消防局(New Jersey Forest Fire Service)局長唐納利(Bill Donnelly)坦承，上個月接獲400起火災報案，光是本月8日至9日兩天已發生約40起火災。「天乾物燥而且是極度乾燥。」唐納利指出：「在下雨之前，我看不到任何可以讓消防員喘一口氣的跡象。」

隨著新州野火霾害籠罩紐約市上空，當局已經發布空氣品質危險警告。

新州 縱火 新澤西州

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