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乾旱重創 新州蔓越莓農場 被迫付費抽地下水灌溉

記者張聲肇／綜合報導
新州蔓越莓農場今年因為乾旱，導致農場主需支付大筆額外開銷抽地下水來收成。(李氏兄弟農場官網)
新州蔓越莓農場今年因為乾旱，導致農場主需支付大筆額外開銷抽地下水來收成。(李氏兄弟農場官網)

乾旱加上深秋的高溫，重創新澤西州的蔓越莓農場，因為收成時節農場賴以淹蓋蔓莓田，以方便採收的溪流和河川水位太淺，導致經營農場者必須抽取地下水灌溉乾涸的蔓越莓農田，平白增加了採收成本。

柏靈頓郡察茲沃斯鎮李氏兄弟農場1868年以來，每年秋天採收蔓越莓，都不曾經歷像今年那樣乾旱的採收季。

今年78歲，種蔓越莓種了幾十年的史蒂芬李(Stephen V. Lee III)說，「這這輩子不曾見過這情形」，包括葉子不再翠綠，草已開始枯黃，從附近偉定河(Wading River)汲水的水庫幾乎見底，當局對露營的人下令不得升營火，以免發生火災意外。

根據紀錄，進入11月後，當地氣溫仍高達82℉，打平1946年以來的最高紀錄。

乾旱對農場主的打擊不是蔓越莓長得不好，而是他們的荷包大受影響，因為天氣太乾旱，要夜以繼日地抽取地下水灌溉莓田，讓卡車容易載走浮起水面的莓子，經營成本自然因此提高。

李氏農場有1800英畝，通常只要從偉定河抽水灌滿130英畝旱地，今年卻得全面靠井水。

史蒂芬李的兒子Stephen V. Lee IV拿著氣象局的資料說，2022年10月到2023年，當地雨量12吋，今年同一時期，卻只有1.54吋，10月更掛零。小李說，「這是危機。」

新澤西州是全國第三大蔓越莓產地，次於威斯康辛州和麻州。農業部說，新州2023年的總產量是58萬桶，可賣得2000萬元。

新州農人說，今年的旱象從8月中開始顯現，州氣象學家暨羅特格大學教授羅賓遜(David Robinson)掌握的資料顯示，農夫所言不虛。他說，今年10月是1895年有紀錄以來最乾旱的10月，9月則第三乾旱的9月。兩個月的總雨量也創下歷年來同月份最低。

李氏農場得租用更多抽水機，10月6日起以每分鐘3600加侖的速度抽取地下水，旱季導致的新增成本由此可知非同小可。

新澤西州 新州 麻州

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