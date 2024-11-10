全美十大宜居地 中西部5城上榜 賓州2城入列

愛阿華州的德梅因生活成本比全美平均還低了12％。(德梅因市府臉書截圖)

美國租屋搜尋網站RentCafe公布最新報告，列出全美國最宜居地點排行榜，中西部有多達五個城市擠入前十名，而東岸賓州 有兩城入榜，華府 也名列第七。

此最新榜單的前十名，依序為緬因州 波特蘭(Portland)、內布拉斯加州林肯市(Lincoln)、愛阿華州的德梅因市(Des Moines)、明尼蘇達州的明尼拿波利斯(Minneapolis)、密西根州的安娜堡(Ann Arbor)、威斯康辛州的密爾瓦基(Milwaukee)、華府、賓州匹茲堡(Pittsburgh)、威斯康辛州的綠灣(Green Bay)、賓州哈里斯堡(Harrisbur)。

根據這份由 RentCafe進行的研究報告 ，東西兩岸幾乎沒有城市進入前十名榜單。

緬因州波特蘭因為有便利的城市設施和秀麗自然景觀，「生活品質」分項排名第五、「位置和社區」分項也排名第五，在良好生活和地理位置之間取得完美平衡。報告分析後得出結論，波特蘭的宜居性今年奪魁不足為奇，再也沒有什麼能超越歷史悠久港口區的美感。

第二名的林肯市平均生活成本比全美低了6％，且當地工作市場發展強勁，且有豐富的社交活動及組織。德梅因的健康食品豐富、節日場景熱鬧，以及比全國平均水平低12%的生活成本，最獲認可。

第四名的明尼拿波利斯則以30多個大學及高等教育機構著稱，且該市為聞名的文化基地。運動風氣盛且健康食品資源豐富，是安娜堡排名第五的主要原因。

該研究進一步闡述，匹茲堡的「位置及社區」(location and community)項目排名第三，是非常出色的社會活躍中心、而且受過大學教育的學生人數高於平均值，聰明與社交特質兼具，難怪這個都會區的宜居性得分很高。

哈里斯堡「位置及社區」項目排名第四也是入榜前十大宜居城市的關鍵因素。

賓州還有其他城市榜上有名，包括費城(Philadelphia)、斯克蘭頓(Scranton)、阿倫敦(Allentown)和雷丁(Reading)，分別排名第 46 、第 48 、第 49 和第58。

RentCafe 針對全美人口至少 30 萬的地區進行三大類排名，包括「社會經濟」(Socioeconomics)、「生活品質」和「位置和社區」；此外，「生活成本」、「缺乏身體活動」和「長時間通勤」等各項子指標也被納入評比考量。