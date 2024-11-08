威廉派特森大學圓滿舉辦卓越藝術家高雲藝術演講

高雲在美國威大演講後合影。

新澤西 威廉派特森大學中國藝術中心在10月30日成功舉辦了著名中國藝術家高雲的講座和中國畫示範。本次活動作為威廉派特森大學“卓越藝術家訪問系列”的一部分，在Power Art Gallery順利舉行，吸引了眾多師生及社區成員前來觀摩。大學資深副校長兼教務長喬什.鮑爾 斯博士（Dr. Josh Powers）也蒞臨現場，充分體現本次活動在學校文化與學術交流中的重要地位。

此次講座由中心主任叢志遠教授主持。叢教授表示，高雲教授是當代中國藝術家的代表人物，不僅在中國畫的創作，特別是連環畫和郵票設計方面多次在全國大展奪魁，取得卓越成就，而且作為江蘇省政府文化藝術的主要領導人為江蘇作為全國文化和藝術的大省的藝術創作繁榮和發展做出了積極貢獻。他是一位有責任、有擔當的中國藝術家。維吉尼亞 大學教授薛春博士、中國畫學會副秘書長翟優等也參加了活動。

威廉派特森大學藝術與人文、社會科學學院副院長勞倫.塞德諾教授 （Professor Lauren Cedeno ）代表藝術和人文和社會科學學院歡迎高雲教授的來訪，同時以親身訪問中國的經歷，讚美中國的藝術博大精深，她衷心預祝演講成功。

在講座中，高雲深入分析了中西藝術的對比，講述兩者在視角、審美價值和繪畫材料等方面的關鍵差異。他的講解幫助學生深入瞭解了中國畫獨特的多點透視、用線造型以及主觀表現的藝術特點，展示了中國畫在藝術理念和文化傳承上的獨特魅力。他強調東西方藝術的發展軌跡，如何反映出各自文化價值和藝術哲學的內涵，讓學子們瞭解中國畫與油畫都是人類創造的偉大藝術，都有著輝煌而悠久的歷史，兩者的差異構成了不同的美，從古至今，各美其美，美美與共。

講座結束後，高雲進行了中國畫的現場示範，讓學子們瞭解中國畫的創作理念和意境，中國畫表現的線條質和創作的材料—文房四寶。他現場創作的中國畫作品《觀魚樂》展示了如何通過筆墨將自然和情感巧妙地融合。學生們親眼見證了中國畫家筆法的精妙，以及“畫如其人”這一藝術理念在創作中的體現，這些都是中國畫的核心特徵。

鮑爾斯博士非常高興和歡迎這位來自中國南京來的客人，對本次活動予以高度評價，稱讚這樣的跨文化交流活動有助於開闊學生的全球視野，並加深他們對多元藝術的理解和欣賞。他表示：“本次活動展示了威廉派特森大學致力於營造包容性學術環境，並讓我們的學生有機會接觸到世界級藝術家和學者的堅定承諾。”

本次活動是“卓越藝術家訪問系列”專案的一部分，該專案旨在彙聚來自中國的傑出藝術家，共同促進文化交流與藝術對話。威廉派特森大學中國藝術中心對高雲先生的來訪和貢獻深表感謝，此次講座和示範為與會者提供了一次獨特的教育體驗，促進了中西藝術傳統的理解與交流。

如需瞭解更多即將舉行的活動及項目，請訪問威廉派特森大學中國藝術中心網站 wpunj.edu/ccart 或致電(973) 720-2799。

高雲（左）與中心主任叢志遠。