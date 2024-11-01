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費城連續29天沒下雨 追平150年來乾旱紀錄

編譯周芳苑／綜合報導

費城最新報告指出，截至10月27日當地已連續29天沒有下雨，打平美國官方資料1874年以來的乾旱紀錄；氣象預報員推測，連續不降雨可能續增至31天，費城將出現有史以來最乾旱的10月份。

連續29天不下雨是指接連沒有「可測量的降水量」(measurable precipitation)，所謂「可測量」的總降水量須至少0.01吋。

AccuWeather氣象學家艾布拉姆森(Ryan Abramson)稱，繼28日出現本季最寒冷早晨後，萬聖節可能逼近最高溫紀錄，恐引發約0.01或0.02吋降雨量。

AccuWeather資深氣象學家東貝克(Dave Dombek)說，十月是一年中最乾燥的月份之一，曾有幾年，殘留熱帶風暴帶來些許幫助，今年情況不然，南部熱帶風暴導致費城缺水。

新澤西州已宣布進入「乾旱觀察」(drought watch)，並要求居民節約用水，在賓州，儘管內布拉斯加大學林肯分校(University of Nebraska-Lincoln)國家乾旱緩解中心製作的政府間美國乾旱監測地圖(U.S. Drought Monitor)顯示該地區處於「嚴重乾旱」狀態，州府對仍未發出官方乾旱警訊。

儘管費城最近出現創紀錄乾旱，但截至25日的365天內，全市八郡降水量都接近或略高於常態。

賓州環保廳數據顯示，費城已20多年未經歷嚴重乾旱。

展望未來，AccuWeather 預報員拉爾森(Bob Larson)預估，11月1日早上可能有小雨，由於高空空氣似乎出現變化，接下來的主要降雨機會應是下周的選舉周，屆時鋒面前吹來的暖風可能使氣溫升至華氏80度。

費城 熱帶風暴 賓州

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