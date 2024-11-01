Hyper Real 紋綉 成就美業夢想的搖籃，助力在美華人圓夢

選擇Hyper Real紋綉培訓，選擇一個前途無量的美業未來！

隨著美業的蓬勃發展，紋綉技術作為美業的前沿技能，越來越受到大眾的追捧和喜愛。無論是新移民還是希望在美業中開闢一片天地的職業轉型者，學習一門實用、收入高且前景廣闊的技術已成為他們開啟成功之門的首選。Hyper Real紋綉學院正是在這一趨勢下，成為眾多學員通向美業成功的搖籃。

教學宗旨：為在美華人 打造實用的職業技能，鋪就美業成功之路

Hyper Real紋綉學院致力於幫助在美華人以及那些希望學得一技之長的人，掌握領先的美業技術。每一位來到美國的學員都面臨著新生活和職業挑戰。因此，學院以“傳授實用技能，助力學員成功”為宗旨，提供一系列精心設計的課程，幫助學員在美國實現事業和生活的雙重提升。無論您是初學者，還是已經有一定經驗的美業從業者，我們都能為您提供從入門到精通的全面培訓，讓您在美業領域中找到自己的舞臺。

豐富的教學內容：全面覆蓋美業熱門技術

Hyper Real紋綉學院的課程涵蓋多種紋綉技術，滿足學員從基礎到高級的多元化需求。

•基礎班：專注於紋眉、眼線、唇等單項技術的學習，幫助學員夯實技術基礎，掌握最流行的紋綉技巧。

•單項技術高級提升班：針對有一定基礎的學員，學院推出高級提升課程，幫助學員提升技術水準，打破職業瓶頸。

•SMP(頭皮微色素著色技術)：作為美業的行業黑馬，SMP技術備受推崇。學院提供發縫加密、發際線重塑和3D光頭等熱門課程，幫助學員掌握這一快速崛起的技術。

•特殊技術課程：除了傳統紋綉專案，學院還開設了如臥蠶打造、疤痕遮蓋、美人痣、妊娠紋修復、BB Glow光感美膚等課程。

•韓式單點無痕接發與角蛋白翹睫術：這兩項技藝是學院的獨家課程，幫助學員進一步拓展業務範圍。

AAM100小時紋綉執照：全美通用，終身有效

該執照全美通用，不需要社安號，持有簽證 即可獲得，且無需定期更新，終身有效。這為學員在美國各州合法從事紋綉工作提供了堅實的法律保障。

師資力量雄厚：30年行業經驗引領

Hyper Real紋綉學院擁有一支專業資質過硬的教師團隊，由擁有近三十年美業紋綉經驗的Anna校長親自帶隊。所有教師不僅具備豐富的紋綉實操經驗，還持有專業教師資質，能夠為學員提供細緻入微的指導和支持。Anna校長作為行業資深專家，憑藉其豐富的從業經驗和前瞻性的教學理念，幫助無數學員在紋綉行業中脫穎而出。

創新教學方式：時尚、前衛、實用

Hyper Real紋綉學院秉承創新、前衛、實用的教學理念，結合美業最新潮流趨勢，確保每一位學員都能掌握最實用、最前沿的技術。學院在教學環境、教學設施和教學大綱設計上都十分注重細節，確保學員在一個舒適、現代的環境中進行學習。同時，學院採用小班教學的模式，確保每位學員都能獲得一對一的關注和指導，最大程度提升學 習效果。

學員支持與創業機會

自創辦以來，Hyper Real紋綉學院已成功為超過100位學員頒發了全美認證的紋綉師執照，並為數千位學員提供了單項技術培訓。我們深知，學員畢業後的發展至關重要，因此，學院不僅提供創業支持，還為學員提供加盟總校的機會。畢業學員可以在總校的技術支持和運營培訓下，直接開設自己的分校。目前，Hyper Real紋綉學院在新澤西州 、紐約州 和馬里蘭州已經設立了四家加盟分校，正在為更多有志於美業的學員提供發展平臺。

自營紋綉品牌：品質與口碑的雙重保障

Hyper Real紋綉學院不僅在教學上處於行業領先地位，同時擁有自主研發的紋綉產品品牌。我們的色料和紋綉設備經過市場的嚴格檢驗，並得到了廣大學員和客戶的高度評價。這些自營產品不僅在品質上得到保證，還為學員在實際操作中提供了可靠的工具支持。

服務專案：專業貼心，顧客滿意度高

我們也始終關注客戶需求，提供紋眉毛、眼線、唇、紋發、接發等專業服務專案，憑藉優質技術和專業服務贏得客戶的高度滿意和信賴。

無論您是為了事業的轉型，還是希望在美業中站穩腳跟，Hyper Real紋綉學院都將是您不可錯過的理想選擇。我們以強大的師資力量、全面的課程體系以及創新的教學模式，為學員提供全方位的支持，幫助他們在紋綉行業中取得成功。無論您是初學者還是已有經驗的從業者，我們都將帶您邁向美業新高峰。