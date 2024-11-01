馨康老人中心11月9日開放日火熱報名中

馨康定期安排的活動，耆老們的生活豐富充實。

馨康老人中心 定於11/9日open house，歡迎大家前來參觀，預先報名請致電余小姐，電話732-966-0333，馨康為前來參觀的朋友門安排免費接送，名額有限。

馨康成人日間醫療護理中心自成立以來，向以全新設備，環境寬敞優雅著稱，其工作人員的服務熱忱，更是博得中心老人們一致由衷讚賞。

馨康成人日間醫療護理中心有專業醫護人員為您健康提供最佳照顧和服務，為中心會員提供的完整醫療護理，包括有華人 家庭醫生、腳科、驗光師、神經科、皮膚科、聽力測驗來中心看診、專人約診陪同看病及翻譯。設備齊全舒適的理療室，由理療師提供專業服務，減輕您身體的不適，並且讓疼痛得到治療。

中心備有舒適的交通車由專業司機到府安全接送，超市購物，農場嘗鮮郊遊；每天提供美味營養的中西式早餐午餐和新鮮水果，並特聘營養師為您健康飲食把關；各種娛樂和設備：英語培訓、太極晨運、圍棋、電動麻將桌、標準式精美檯球桌、安靜舒適電腦房、舞蹈、賓果遊戲、康樂和文化活動等；聘請口碑最佳的專業理髮師為您免費理髮…..

您動心了嗎？以上福利 凡持有紐澤西白卡 (Medicaid ) 的長者皆可以參加，歡迎預約參觀。中心持照社工亦可幫助合於資格長者申請白卡以及州政府的各種福利計劃，歡迎來電諮詢。

此外，馨康為中心老人提供更全面，更周到及更快速的服務，近日向社區廣大徵求：1. 全職註冊護士，需通中英文，持NJ Nursing License； 2. 全職護士助理，需通中英文及基本電腦。應徵1.,2. 請電：732-984-6381/732-322-3033，或email: [email protected]；3. 中心日常活動助理，需通普通話，具備服務熱忱，意者請電732-966-0333。以上三項人員工作地點均在 Freehold 該中心內，待遇從優，歡迎合於資格者儘速來洽。

馨康成人日間醫療護理中心地址：3 Paragon Way, Suite 150，Freehold, NJ 07728，華語服務專線：732-966-0333。