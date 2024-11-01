媽媽聯誼會捐款紅十字會兩萬美元 助美國東南部颶風重災區

媽媽聯誼會會長張春華、理事楊幼天、林梅麗代表聯誼會在10月18日前往北澤西紅十字會捐款2萬美元,支援美國東南部遭海倫颶風 襲擊的重災區。紅十字會的區域慈善官員 (Regional Philanthropy Officer) 勞拉 •比爾斯基(Laura Bielskie) 代表該會接受善款，並一再表示對媽媽聯誼會的及時支援萬分感謝。

勞拉告訴三人: 「颶風海倫9月26日在佛羅里達州 佩里附近登陸，並一路向北席捲了美國的東南部地區。 受災區域包括佛羅里達州、喬治亞州、南卡羅來納州 、北卡羅來納州 、田納西州、維吉尼亞州 六州。 截止10月14日，這場風暴已造成這六個州至少234人死亡，而隨著搜救工作的繼續，死亡人數預計還會上升。這六州中受災情況最嚴重的是北卡羅來納州，海倫颶風造成該州5400多處道路受損，並有95人因風暴死亡。而大部分的死亡發生在北卡羅來納州的西部山區，該地區在不到三天內降雨量達到了 20 至 30 英寸，這相當於該地區秋季3-5個月的總降水量。暴雨和洪水沖毀了房屋和道路，摧毀了整座城鎮，同時切斷了大片地區的電力、供水和通訊系統。紅十字會就像每次救災，在各災區共部署了1700名接受過正規訓練的志工，在紅十字會具有豐富救災經驗的員工帶領下，將裝載著救濟物資的車輛直接開進受災嚴重的社區，為斷電的居民提供熱餐和飲水、飲料;為清理受損房屋的人們提供清潔用品、清掃工具和遮蓋房屋的防水布; 還有毛毯、急救用品、生活用品、尿布、甚至為家庭寵物分發食物。除了提供食物和救濟物資外，我們還為倖存者提供重要的安全庇護所以及身體健康和心理健康服務，確保受影響的居民有棲身之所，並得到他們需要的同情和關懷，直到他們能回到重新建好的家園之前，我們都會是這些幸存者可以依靠的肩膀。」。

願支持媽媽聯誼會"急難救助"項目的善款請寄至:6 Hardley Drive ，Cranbury NJ 08512，支票抬頭：UMCA(急難救助) ，聯絡電話： 609-655-4742，捐款免稅號碼: 22-3463401，Email: [email protected] ，網頁：njumca.org