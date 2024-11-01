“鄉音2024金秋音樂會”11月3日隆重登場

金秋時節，享譽美東的新澤西 百人合唱團——“鄉音”合唱團（Edison Chinese Chorus）及旗下的愛迪生愛樂樂團，經過近一年的精心籌備，將於11月3日隆重推出“鄉音2024金秋音樂會”。今年的音樂會不僅將在新州可容納近千觀眾的JM演藝中心舉辦，而且在曲目選擇、演員陣容、表演形式、舞臺效果等各方面，都堪稱精益求精、更上層樓。一場精彩紛呈、美輪美奐的視聽饕餮盛宴，正在等待大紐約地區的音樂愛好者！

這場音樂會由“鄉音”藝術總監、中國國家一級指揮、中國國務院首批專家特殊津貼獲得者張椿和先生精心編配和指導，美東地區頗受歡迎的華人 主持人張怡玲、李大東主持。節目安排不但充分考慮了“紀念中美建交45周年”的熱烈氛圍，選擇了能體現中美兩國特色的經典曲目；而且在演出形式上，也包括合唱、獨唱、四重唱、交響樂 等，風格不同、各有千秋，讓觀眾既有似曾相識的熟悉親切、又有倍感震撼的耳目一新。

音樂會開場曲目，是由愛迪生愛樂樂團（Edison Philharmonic Orchestra）演奏的柴科夫斯基經典交響樂《羅密歐與朱莉葉》，時年29歲的柴科夫斯基以這部顛覆性構思作品奠定了在交響曲歷史上的地位。愛迪生愛樂樂團是鄉音合唱團旗下的、以華人為主的加強版雙管建制交響樂團，屆時，樂團的首席小提琴唐紅纓將與首席大提琴於榮海、首席雙簧管賴和、長號演奏家吳強等強強聯手演奏這一保留曲目，其震撼效果相當可期。

本場音樂會的演唱陣容異常強大，可謂群英薈萃，不但特邀義大利 貝利尼國際聲樂比賽一等獎得主、兼好萊塢電影樂團“小金人”獎得主、青年女高音歌唱家張競寒帶來兩首獨唱——普契尼歌劇 選段《漫步街頭》和《多蕾塔做了什麼美夢》，以此紀念義大利歌劇三傑之一普契尼逝世100周年；還有榮獲國內外多項聲樂大獎、被譽為“中國羅伯特”的男低音歌唱家李勇傾情演繹的獨唱《滾滾長江東逝水》和羅西尼歌劇選段《謠言誹謗》，值得一提的是，低音王者李勇將以超低的曲調、低沉渾厚的嗓音震撼演唱這首《滾滾長江》；此外，還有榮獲第七屆紐約大都會國際聲樂大賽歌劇類銀獎的青年男中音歌唱家萬雪峰帶來獨唱《憶秦娥•恒山月》、以及威爾第歌劇《麥克白》選段《愛戴，尊敬，榮光》。如此豪華的演唱陣容，將給觀眾帶來精湛超群、酣暢淋漓的視聽享受，讓他們不但可以領略到不同唱法和風格的精髓所在，還會因歌、曲、劇完美結合的演唱技巧而產生強烈的情感共鳴。

此外，鄉音合唱團的百名團員此次也將把多日的排練成果真摯地呈給觀眾，不僅有男聲合唱《纜車》、女聲合唱《梨花頌》、男聲四重唱《星星索》；還有本場音樂會的6首大合唱《Right Here waiting》、《美麗的梭羅河》、《Edelweiss》、《我的心裏沒有他》、《火把節的歡樂》、《America the beautiful》。多首合唱歌曲各具風格、可圈可點，有的如泣如訴、意境悠悠，有的催人奮進、給人力量，都頗值得觀賞聆聽！

特別值得一提的是，6首大合唱曲目將全部由愛迪生愛樂樂團伴奏。而且，其中的《我的心裏沒有他》還將在合唱團、樂團的基礎上，創新性地融合進“鄉音”舞蹈隊員的獨特伴舞，唱、樂、舞的完美結合一定會讓觀眾耳目一新、經久難忘。

“鄉音合唱團”一直致力於弘揚中華文化、促進族裔間交流，同時也非常看重“服務於社區、奉獻於社區”這一理念，自成立以來為新澤西各地的老年中心義務演出了近200場。合唱團由來自各行各業的註冊團員160餘人組成，旗下的“愛迪生愛樂樂團”是完整的雙管建制交響樂團，有70多名成員。兩團專業藝術人士達40餘人，堪稱北美最具規模和實力的華人藝術團之一。為豐富空巢族、退休族團員的文化生活，合唱團還組織聲樂班、大師聲樂講座、音樂沙龍、舞蹈、旗袍、形體健身、旅遊等各種活動。

目前，鄉音合唱團及樂團除了積極準備今年11月3日的年度金秋音樂會之外，還在籌畫2025年在紐約林肯中心舉辦“黃河大合唱”音樂盛會，歡迎喜愛歌唱的各界人士加入，將獲得由交響樂團伴奏的演唱機會。此外，愛迪生愛樂樂團也歡迎有一定管弦樂器基礎的人士加盟，也特別招收華人子弟，並義務進行專業演出培訓，提供有助於大學錄取的才藝證明和公益性非盈利組織義工證明，包括美國總統義工獎。有意者請電話、短信團長樊大平908-217-2480，或電郵：[email protected]。

真誠歡迎各界朋友親臨“鄉音2024金秋音樂會”！【文字提供：鄉音合唱團劉坤喆】

時間：11月3日周日下午2點15分

地點：JM Performing Arts Center

200 Rues Ln, East Brunswick, NJ, 08816

票價：$20，$30，$50

訂票電郵：[email protected]

訂票電話：(973) 202-6852, (732)977-7439

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