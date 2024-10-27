新州豪宅成本1300萬 6年後…賤售610萬

新澤西州北澤西一座大豪宅上市6年後，以610萬賤售。(Prominent Properties Sotheby's International Realty)

新澤西州 北澤西一座大豪宅花了1300萬元興建，結果上市六年都沒有成交，由於沒有可對照比價的類似房子，最近以非比尋常的超低價610萬元賤售。

這座豪宅 2018 年掛牌之初的訂價是1674萬元。

新冠疫情房地產 大好時，豪宅在市場來回掛牌、下架，最終成交價較最後一次標價650萬元低40萬元；但仍是莫瓦(Mahwah)地區今年售出的最昂貴房屋。

房地產經紀商Prominent Properties Sotheby's International Realty 掛牌經紀人麥科馬克 (Dennis M. McCormack) 說，賣家2004年以40萬元買下土地，投資1300萬餘元興建，買家撿到便宜了。

豪宅最初 2018 年 9 月掛牌，價格1674萬元；2021年9月退出市場，2022年3月重新上市，價格陡降至799.5萬元，2022年7月再降至749.5萬元，同年9月反彈漲至850萬元， 2023年3月又降至792萬元。

2023年6月再降至 699.5 萬元。今年7月進一步降至650萬元。

新州房地產經紀人(New Jersey Realtors)數據顯示，截至8月，莫瓦房價中間值是91萬7500 元。

麥考馬克說，賤賣主因是缺乏可對照比較的價值，假如房子位於阿爾卑斯山，賣價將超過 2000萬元。

買方經紀商Christie’s International Realty Group經紀人齊亞科( Grazyna “Grace” Ziarko)說，買家來自英國，之前已約看過50棟房屋，一心想在漂亮地方有幾英畝土地，而且要一棟令人驚嘆的房子。

豪宅有七間臥室、八間全套浴室和兩間半套浴室，佔地 4.29 英畝，位於俯瞰拉馬波山脈(Ramapo Mountains)的私有死巷弄間。

屋內有手繪圓頂門廳、一間附有多陽台的兩層大房間、一間撞球室、一間酒吧、一間音樂室、一間帶背光彩色玻璃天花板的廚房、一間正式餐廳和客廳、家庭辦公室，三層樓都可使用電梯。屋外有奧林匹克規模的游泳池、植物園 景觀、多個娛樂區、一個戶外廚房和一個加熱車道。