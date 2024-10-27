我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約、洋基大戰 MLB世界大賽逼著兩州州長對賭

中國「低空經濟」熱潮 會操作無人機的「飛手」月薪可達3萬人民幣

新州豪宅成本1300萬 6年後…賤售610萬

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州北澤西一座大豪宅上市6年後，以610萬賤售。(Prominent Properties Sotheby's International Realty)
新澤西州北澤西一座大豪宅上市6年後，以610萬賤售。(Prominent Properties Sotheby's International Realty)

新澤西州北澤西一座大豪宅花了1300萬元興建，結果上市六年都沒有成交，由於沒有可對照比價的類似房子，最近以非比尋常的超低價610萬元賤售。

這座豪宅 2018 年掛牌之初的訂價是1674萬元。

新冠疫情房地產大好時，豪宅在市場來回掛牌、下架，最終成交價較最後一次標價650萬元低40萬元；但仍是莫瓦(Mahwah)地區今年售出的最昂貴房屋。

房地產經紀商Prominent Properties Sotheby's International Realty 掛牌經紀人麥科馬克 (Dennis M. McCormack) 說，賣家2004年以40萬元買下土地，投資1300萬餘元興建，買家撿到便宜了。

豪宅最初 2018 年 9 月掛牌，價格1674萬元；2021年9月退出市場，2022年3月重新上市，價格陡降至799.5萬元，2022年7月再降至749.5萬元，同年9月反彈漲至850萬元， 2023年3月又降至792萬元。

2023年6月再降至 699.5 萬元。今年7月進一步降至650萬元。

新州房地產經紀人(New Jersey Realtors)數據顯示，截至8月，莫瓦房價中間值是91萬7500 元。

麥考馬克說，賤賣主因是缺乏可對照比較的價值，假如房子位於阿爾卑斯山，賣價將超過 2000萬元。

買方經紀商Christie’s International Realty Group經紀人齊亞科( Grazyna “Grace” Ziarko)說，買家來自英國，之前已約看過50棟房屋，一心想在漂亮地方有幾英畝土地，而且要一棟令人驚嘆的房子。

豪宅有七間臥室、八間全套浴室和兩間半套浴室，佔地 4.29 英畝，位於俯瞰拉馬波山脈(Ramapo Mountains)的私有死巷弄間。

屋內有手繪圓頂門廳、一間附有多陽台的兩層大房間、一間撞球室、一間酒吧、一間音樂室、一間帶背光彩色玻璃天花板的廚房、一間正式餐廳和客廳、家庭辦公室，三層樓都可使用電梯。屋外有奧林匹克規模的游泳池、植物園景觀、多個娛樂區、一個戶外廚房和一個加熱車道。

房地產 新澤西州 植物園

上一則

全美人口最多5州 賓州網路費用最高

下一則

出租率高、新建率低…全美租房難度 芝加哥郊區排名榜首

延伸閱讀

全美最大住宅之一 凱悅酒店公子1.95億比佛利山豪宅 掛牌上市

全美最大住宅之一 凱悅酒店公子1.95億比佛利山豪宅 掛牌上市
新州夫婦白卡詐財 意外踢爆海撈450萬未報稅

新州夫婦白卡詐財 意外踢爆海撈450萬未報稅
刷新紀錄 新州網路賭博9月收益破2億

刷新紀錄 新州網路賭博9月收益破2億
全美最貴郵遞區號排行 新州6鎮上榜創新高

全美最貴郵遞區號排行 新州6鎮上榜創新高

熱門新聞

新澤西州一對夫婦申請醫療補助計畫Medicaid給付時欺騙政府，進一步調查後發現兩人5年賺進約450萬元收入且未報稅。(路透)

夫婦虛假陳述冒領白卡福利 意外踢爆名下公司逃稅450萬

2024-10-21 20:10
西雅圖驚傳家庭槍案，15歲少年疑在家中開槍打死5人。(美聯社)

西雅圖15歲少年疑開槍打死父母與兄弟姊妹 共5死1傷

2024-10-22 12:24
17歲的職業西洋棋手克里斯多福·姚(左)16日在聖路易斯西洋棋俱樂部舉行的美國西洋棋錦標賽輸了棋之後，「揉皺計分紙，衝出比賽會場，從後方襲擊了一名攝影師」，而遭到嚴厲處分並被警察逮捕。(美聯社)

17歲亞裔西洋棋大師輸棋衝出會場打人 發聲明道歉

2024-10-24 19:48
佛蒙特州林登（Lyndon）一座歷史悠久的米勒河廊橋。(美聯社)

全美「最安全州」排名 這州居首、路州墊底

2024-10-22 19:14
全美百大最貴郵遞區號排行榜公布，隸屬新州博根郡的阿爾派恩(Alpine)年年上榜，圖為當地美景。(美聯社)

全美最貴郵遞區號排行 新州6鎮上榜創新高

2024-10-21 02:15
百歲生日後開啟「賽跑生涯」的朱莉婭·霍金斯22日過世，享嵩壽108歲。圖為霍金斯2019年參加全國長者運動會50公尺短跑。(美聯社)

百歲開始競跑曾破世界紀錄 路州108歲人瑞去世捐遺體

2024-10-23 20:00

超人氣

更多 >
曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神
西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存
華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作
高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業
隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗