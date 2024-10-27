全美人口最多5州 賓州網路費用最高

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)調查發現，賓州 人平均每個月支付網路費用110元，比紐約、佛羅里達、加州 和德州等全美人口最多的其他四州來得高。

這項研究是以全美人口最多的前五州消費者進行調查，賓州共500人接受調查，其網路費用在五州中最貴。

新冠疫情爆發後，遠距工作、居家及實體混合工作型態增加，可靠的住家網路變得更加重要，而網路成本也如同其他雜貨用品一般上揚。

根據調查，賓州500名受訪者中過半覺得支付每月網路費用有困難，71% 受訪者表示不必為此削減開支，情況與其他四州居民一致。

受訪五州居民中，超過四分之一不知道目前使用網路方案的下載速度究竟是多少。下載速度越快、成本越高。

約 16% 賓州受訪者人表示付費使用的網路套餐下載速度是500Mbps 。期刊「消費者報告」(Consumer Reports)資深電子產品編輯威爾考克斯(James Willcox)表示，多數家庭網路下載速度大約200 Mbps便綽綽有餘。

消費者可登入網路供應商的帳戶、致電或者在 speedtest.net 上檢測家中網路的下載速度。

超過80%的五州受訪者，希望國會恢復「平價網路連接計畫」(Affordable Connectivity Program)，續為低收入 者提供每月30元的上網補貼。