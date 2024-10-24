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3南瓜重7729磅 賓州夫婦登世界南瓜大王

編繹周芳苑／綜合報導
大衛．泰茨(Dave Stelts)夫婦兩人登上南瓜大王寶座。(俄亥俄谷巨型南瓜種植者秤重大賽臉書截圖)
大衛．泰茨(Dave Stelts)夫婦兩人登上南瓜大王寶座。(俄亥俄谷巨型南瓜種植者秤重大賽臉書截圖)

賓州斯泰茨夫婦在今年度的「俄亥俄谷巨型南瓜種植者秤重大賽」(Ohio Valley Giant Pumpkin Growers Weigh-off)中奪魁，三個大南瓜總重7729磅，榮登「年度種植者」(GOTY)全球南瓜大王寶座。

「俄亥俄谷巨型南瓜種植者秤重大賽」於10月14日舉行，大衛．泰茨(Dave Stelts)和卡羅爾．泰茨(Carol Stelts)夫婦兩人登上南瓜大王寶座後感到無比驕傲，他們年復一年、一心一意想要打造巨大南瓜。

夫婦倆的南瓜約如同非洲象般大小。其中最大一個南瓜重 2731.5 磅，只比目前美國和世界紀錄少18 磅。

斯特爾茨先生曾暗示，贏得GOTY大獎可能驅使他退休，暑期帶卡羅爾去度假，如今真正獲獎，這個獎項似乎激發他對南瓜的熱情。他不會讓在英格蘭種植南瓜的最大競爭對手佩頓兄弟(Patons)奪走王位，他說，自己必須繼續打敗他們。

伊恩·佩頓 (Ian Paton) 先前接受媒體採訪時提到他致力突破 3000 磅大關，並自嘲「這一切都不正常」。

佩頓兄弟和斯特爾茨夫婦都是友善的競爭對手，一有機會就相互調侃。

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