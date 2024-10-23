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新澤西中美商會 年度晚宴近300人出席

記者孫影真／新州報導
NJCACA董事。（記者孫影真／攝影）
NJCACA董事。（記者孫影真／攝影）

新澤西中美商會日前在木橋APA飯店舉行第21屆年度晚宴，以「合眾前行」為主題，邀請企業家陳平專題演講「人工智慧及其對人類未來的影響」，會中並頒發專業、企業、社區服務、專業青年、多元、文化大使、與AAPI社區服務等七項領域傑出人士成就獎，近300人出席。

會長Yin Long表示，「眾人拾柴火焰高」因而呼籲商界重視團結的力量，協調差異，結合優勢，以適應不斷變化的環境，保持核心價值並推動進步。

洛克斐勒三世(Christian Rockfeller)應邀出席並頒發企業家特別獎給Ausvic Capital創辦人陳平，陳平以中文發表專題演講「人工智慧及其對人類未來的影響」，由Ansso Wang現場翻譯。

陳平表示，其與諾貝爾家族合作，在紐約、加州、波士頓等地建立「智者會員俱樂部」，招募IQ超過140的聰明人共同參與Nobel Dao，為美好的未來世界而努力，他指出AI所帶來的進步將是指數級的成長，但是過度自動化將給人類帶來巨大的生存挑戰，因此他們召集聰明人抱團激盪腦力，提出AI未來的風險與因應措施，建議父母多讓孩子接觸AI，培養創造力，此外提醒年輕人多關注跨星球文明的發展，也提到將來社會因為人工智能化以及自動化可能產生的變革。

會中頒發七項傑出成就獎項，其中三名專業成就獎發給哥倫比亞大學生物醫學工程教授X. Edward Guo、普林斯頓大學社會學系教授Yu Xie、與會計師Tony Wong；兩名企業成就獎Rubiao Song、Shengbei Guo；兩名社區服務獎Hong Shin Lee, Angela Lee、以及專業青年獎Yongmei Maggie Li、多元成就獎Matt Xichuan Zhang、文化大使獎Chill Mmas NGO Dance Group、AAPI社區服務獎ACE Nextgen New Jersey Chaptere等。

新澤西中美商會為非營利、無黨派的組織，致力於促進會員之間的業務推廣，協助亞裔企業融入美國經濟，促進中美貿易。每年舉辦研討會等特別活動以促進會員之間的交流、和年度頒獎晚宴，表彰美國華裔商界和社區領袖的傑出成就和貢獻。

Christian Rockfeller受邀頒發年度企業家獎給陳平，左起：Ans...
Christian Rockfeller受邀頒發年度企業家獎給陳平，左起：Ansso Wang、Christian Rockfeller、陳平、Yin Long。（記者孫影真／攝影）
普林斯頓大學社會學系教授Yu Xie（右）榮獲專業成就獎。（記者孫影真／攝影）
普林斯頓大學社會學系教授Yu Xie（右）榮獲專業成就獎。（記者孫影真／攝影）
新州中美商會傑出人士獲獎者與董事合影。（記者孫影真／攝影）
新州中美商會傑出人士獲獎者與董事合影。（記者孫影真／攝影）

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