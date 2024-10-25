旅美科協大紐約分會第32屆年會 線上線下2000人參會

作為東道主，新澤西理工學院校長林竹進伉儷（前右二、一）到場祝賀。（記者劉偉/攝影）

旅美科協大紐約分會（http://castgny.org/en/）第32屆年會於2024年10月12日在新澤西理工學院成功舉辦！年會以創新、合作與發展為主題，邀請到人工智能 、機器人、金融、教育等領域的傑出人物作為嘉賓。線上線下超過2000人參加。

會議由常務副會長張秋蕾主持，會長陳啟秀致開幕辭。他向所有參會者及工作人員表達誠摯的歡迎和由衷的感謝，並介紹了協會的歷史、使命、會員組成、以及過往活動。他希望本次年會增強華人 與主流社會的聯系，以華人“異國他鄉，報團取暖”作為結束語。

新澤西理工學院校長林竹進（Teik C. Lim）對年會表示祝賀和歡迎，他說本校一貫注重不同族群的多元文化發展，並對選擇本校作為會場表示感謝。會議共同主席肖繼忠教授、周竹倩女士及嘉賓張迎潮博士宣讀了新澤西州 長Philip D. Murphy、國會議員Ted W. Lieu及Andy Kim的賀信。

世界著名數學家、台灣中央研究院院士、加州大學聖巴巴拉分校張益唐教授的演講主題為“對數學的思考和感悟”。他分享了數學領域的研究興趣和啟發，並對素數研究的發展與解析數論的研究方向提供了重要建議。加拿大工程院院士、Vatic Investments首席人工智能科學家鄧力博士的演講主題為“深度神經網絡與人工智能的演變”。他分享了受物理學啟發的早期神經網絡模型，以及現代人工智能發展的歷程和進展。歐洲科學院外籍院士、紐約大學坦頓工學院姜鐘平教授的演講主題為“動態網絡和自動控制的非線性小增益理論”。他闡述了非線性小增益理論的發展歷程與機器人、無人機行業結合的未來方向展望。

金融論壇由富國銀行的董事總經理湯漪博士主持，論壇嘉賓包括BlackRock的董事總經理胡大鵬博士、Horizon Financial首席投資 官陳凱豐博士、賓大沃頓商學院 MBA 郭勝北先生，以及Decentral Park Capital 的投研主管葉蘊青女士。論壇圍繞金融與科技的和諧發展、金融市場創新、以及市場的現狀與前景，討論了可持續投資背景下的量化氣候風險問題。

教育與職業發展論壇由哥大 教師學院博士生周竹倩女士開場，同為哥大的中國教育研究中心執行主任程賀南博士主持。論壇邀請到東歐移民、哥大領導力系教授Sabic-El-Rayess，前輝瑞、強生高管、現紐歐申創始人申華瓊博士，以及碳轉化Air Company副總裁周麓波博士。他們雖來自不同行業，但同為在事業上不斷攀登的美國第一代移民，向參會者尤其是青年學生深入分享了追逐美國夢的歷程與感悟。

人工智能及機器人論壇由Stevens Institute of Technology的Thomas E. Hattrick 講座教授郭翌博士、紐約城市學院電氣工程肖繼忠教授、紐約大學副教授馮晨博士，針對自主移動機器人技術、檢測技術、自監督學習技術等，展望了未來機器人的開發。

最後由陳啟秀會長、仇玉英理事長、年會共同主席肖繼忠頒獎——張益唐榮獲突破成就獎、鄧力榮獲遠見創新獎、姜鐘平榮獲開拓發現獎。仇玉英理事長致閉幕辭。

與會者與嘉賓熱烈討論。（記者劉偉/攝影）

旅美科協大紐約分會會長陳啟秀在介紹嘉賓。（記者劉偉/攝影）