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刷新紀錄 新州網路賭博9月收益破2億

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州博弈執法部門(Division of Gaming Enforcement)公布最新數據，大西洋城當紅網路賭博市場9月總收入高達2.08億元，創下首次突破2億元的新紀錄。

這項統計包括大西洋城賭場及其技術和線上合作夥伴從網路賭博所贏得的收益。

新公布的數據顯示，新州賭場及夥伴的單月網路賭博收益首次超過2億元，顯示隨著實體賭場收益逐漸流失，線上賭博越來越重要。

針對現場賭博，大西洋城賭場9月收益總額比2019年同期多600萬元，但九家賭場中有五家收入比五年前少。

在網路賭博大增、體育博彩小幅成長下，賭場、兩個接受體育博彩的賽馬場及其合作夥伴9月份總收入達5.58億元， 2023年9月增加7.1%。

新州賭場管制委員會(New Jersey Casino Control Commission)主席普勞西斯 (James Plousis) 說，網路賭博持續成長讓大西洋城9月總收入創十多年來最高紀錄，遊戲收入連續三個月超過5億元，而去年只有8月超過5億元。

不過，斯托克頓大學(Stockton University)勞埃德利文森研究所(Lloyd Levenson Institute)所長博庫內維奇(Jane Bokunewicz)說，9月網路賭博收入雖飆升，實體收入卻落後。

以實體賭博而言，波哥大賭場(Borgata)9月收益成長 15%、硬石(Hardrock)衰退4.7%、 海洋賭場(Ocean)減28%、凱撒(Caesars)少4.1%、 哈拉斯(Harrah's)縮水16.3%、 熱帶花園 (Tropicana) 減16.3%、度假村(Resorts) 少3.9%、巴利(Bally's)衰退4.4%、金磚(Golden Nugget)減12.5%。

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