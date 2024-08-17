嚴重缺人 新州小鎮伍德林警局9月解散

有關官員稱，新澤西州 的南澤西(South Jersey)小鎮伍德林(Woodlynne)小規模警察局，因人手短缺預訂9月解散，該警局轄區之後將由肯登郡警察局(Camden County Police)接管。

肯登郡發言人基申(Dan Keashen)表示，伍德林警察局將於9月1日解散，該警局目前只有4名警察，負責管轄鎮上 2900名居民。肯登郡警局現有管轄範圍涵蓋肯登郡，日後接管伍德林警局後，將在伍德林鎮負責巡邏並承擔其他職責。

伍德林警察局曾在2006年第一次解散，當時由鄰近的科林斯伍德(Collingswood)警察局接管，伍德林官員後來在2010年決定讓伍德林警局重新獨立運作。

基申說，近年伍德林警察局一直受肯登郡檢察官辦公室(Camden County Prosecutor's Office)監督。

伍德林市公安總監拉莫斯(Edwin Ramos) 在一份報告中表示，伍德林警察局人力吃緊，4名警察必須每周7天、每天12小時巡邏、訓練，長期下來難以提供居民基本服務。

肯登郡委會主任卡佩利(Louis Cappelli Jr.) 透過聲明表示，肯登郡同意協助伍德林並支持他們提供該鎮納稅人應得的警務服務，確保提供一個訓練有素的機構，以全力建構社區所需警力並專注與居民互動。