我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波克夏持有蘋果和可口可樂一樣是整數4億股 巴菲特打算長抱不賣？

從冷漠到全民沸騰 巴黎奧運大獲成功扳回形象

勞工節假期優惠 新州捷運、公車8/26到9/2進出紐約免費

記者許君達／紐約報導
新州捷運局推出免票周活動，8月26日至9月2日間全部公共交通服務免費。免票周涵蓋勞工節假期，紐約乘客最遠可免費抵達費城和大西洋城。(記者許君達／攝影)
新州捷運局推出免票周活動，8月26日至9月2日間全部公共交通服務免費。免票周涵蓋勞工節假期，紐約乘客最遠可免費抵達費城和大西洋城。(記者許君達／攝影)

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)15日宣布，新州捷運局(NJ Transit)將在勞工節假期前推出免票周。從8月26日至9月2日間，捷運局旗下所有公共交通服務均可免費乘坐，其中包括進出紐約的通勤鐵路及長巴。免費周涵蓋勞工節假期。

墨菲表示，推出免票周活動是為了回饋在今年夏季連續遭遇大規模延誤和鐵路中斷的旅客，並鼓勵更多人乘坐公共交通出行。今年6月，由於高溫和基礎設施老化等原因，新州捷運局與美鐵(Amtrak)共享的東北走廊(Northeast Corridor)鐵路線曾連續出現嚴重故障，導致列車運行長時間中斷和紊亂。故障最頻繁的時候，一周五個工作日內，有三天出現了鐵路在高峰時段中斷的情況。

新州捷運局管理新澤西州境內及跨州的絕大多數公共交通線路，包括每日數百個進出紐約賓州車站(Penn Station)的通勤鐵路、以及進出港航局巴士站(Port Authority Bus Terminal)的長途巴士車次。此外，賓州本地的公車和輕軌也由捷運局運營。在免票周期間，紐約乘客從曼哈頓出發，可以免費前往熱門旅行目的地新澤西海岸、新州西部山區以及哈德遜河谷等地，連續免費路線最遠可達費城和大西洋城，以及紐約州與賓州交界處的杰維斯港(Port Jervis)。

批評的聲音則指出，在捷運局每年預算缺口超過1億元的情況下，搞這種大規模免費活動噱頭大於實際意義，而且免票周全面覆蓋勞工節假期，使本地通勤者能享受到的優惠大打折扣。為了應對財政危機，新州捷運局從今年7月起將全部公共交通票價調漲了15%。

此外，為了彌補持有8月份月票的乘客在免票周期間遭遇的損失，捷運局方面承諾，通勤乘客在購買9月份月票的時候，將自動享受七五折優惠。

捷運 新州 新澤西州

上一則

中美青年樂團 紐約中領館演出交流

下一則

印州女正在拍TikTok遭前男友槍殺 過程全被錄下

延伸閱讀

紐約法拉盛車禍傷及73歲華裔老人 社區人士呼籲改善交通燈

紐約法拉盛車禍傷及73歲華裔老人 社區人士呼籲改善交通燈
新州大放送 進出紐約公共交通這周全免費 最遠可到費城

新州大放送 進出紐約公共交通這周全免費 最遠可到費城
加拿大野火 導致紐約霧霾再現

加拿大野火 導致紐約霧霾再現
新州上訴法院：禁對退休社區屋主限齡55

新州上訴法院：禁對退休社區屋主限齡55

熱門新聞

卡洛琳‧連為來自印尼的華裔移民。(Falls Church City 市議會官網)

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

2024-08-08 15:36
佛州魚類與野生動物保育委員會人員示範如何安全獵捕緬甸蟒。(美聯社)

抓捕緬甸蟒 佛州大沼澤地獵人為獎金大比拚

2024-08-09 20:40
華茲在2019年當選明州州長後，就把名下唯一房產賣掉了。(明州州長臉書)

華茲經濟狀況堪比平民：無股票、無債券 甚至無房產

2024-08-08 16:31
馬州貝萊爾一棟民宅疑瓦斯外洩發生爆炸。(馬州哈福德郡消防局)

掛牌出售前發生爆炸 馬州年邁屋主及承包商喪生屋內

2024-08-12 10:02
芝加哥歐海爾機場8日發生一起婦女捲入行李傳送帶致死案件。(特派員黃惠玲／攝影)

1婦女捲入芝加哥歐海爾機場行李傳送帶喪生

2024-08-08 18:39
美國各大機場內，都設有如運送行李上下飛機、接受海關檢查的行李輸送帶區域(示意圖)。(redlinesystems官網截圖)

芝加哥機場行李傳送帶命案 法醫公布：她死於上吊窒息

2024-08-12 10:48

超人氣

更多 >
2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由

2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由
小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？

小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？
全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓

全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓
天天吃青花菜 身體驚喜五變化

天天吃青花菜 身體驚喜五變化
習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起

習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起