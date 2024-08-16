勞工節假期優惠 新州捷運、公車8/26到9/2進出紐約免費

新州捷運局推出免票周活動，8月26日至9月2日間全部公共交通服務免費。免票周涵蓋勞工節假期，紐約乘客最遠可免費抵達費城和大西洋城。(記者許君達／攝影)

新澤西州 長墨菲(Phil Murphy)15日宣布，新州捷運 局(NJ Transit)將在勞工節假期前推出免票周。從8月26日至9月2日間，捷運局旗下所有公共交通服務均可免費乘坐，其中包括進出紐約的通勤鐵路及長巴。免費周涵蓋勞工節假期。

墨菲表示，推出免票周活動是為了回饋在今年夏季連續遭遇大規模延誤和鐵路中斷的旅客，並鼓勵更多人乘坐公共交通出行。今年6月，由於高溫和基礎設施老化等原因，新州捷運局與美鐵(Amtrak)共享的東北走廊(Northeast Corridor)鐵路線曾連續出現嚴重故障，導致列車運行長時間中斷和紊亂。故障最頻繁的時候，一周五個工作日內，有三天出現了鐵路在高峰時段中斷的情況。

新州捷運局管理新澤西州境內及跨州的絕大多數公共交通線路，包括每日數百個進出紐約賓州車站(Penn Station)的通勤鐵路、以及進出港航局巴士站(Port Authority Bus Terminal)的長途巴士車次。此外，賓州本地的公車和輕軌也由捷運局運營。在免票周期間，紐約乘客從曼哈頓出發，可以免費前往熱門旅行目的地新澤西海岸、新州西部山區以及哈德遜河谷等地，連續免費路線最遠可達費城和大西洋城，以及紐約州與賓州交界處的杰維斯港(Port Jervis)。

批評的聲音則指出，在捷運局每年預算缺口超過1億元的情況下，搞這種大規模免費活動噱頭大於實際意義，而且免票周全面覆蓋勞工節假期，使本地通勤者能享受到的優惠大打折扣。為了應對財政危機，新州捷運局從今年7月起將全部公共交通票價調漲了15%。

此外，為了彌補持有8月份月票的乘客在免票周期間遭遇的損失，捷運局方面承諾，通勤乘客在購買9月份月票的時候，將自動享受七五折優惠。