中美青年樂團 紐約中領館演出交流

中國青年演奏者以西方管樂演繹中國經典古曲「春江花月夜」。（記者劉偉/攝影）

在紐約參加首屆「WOW！世界青年管弦樂團周」的中國北京青年交響樂 團和美國國家青年交響樂團的樂手，日前齊聚中國駐紐約總領事館出席「勝友如樂、攜行致遠」音樂會暨友好交流。

超過400人出席了當天的活動，演出前，中國駐紐約總領事館總領事黃屏首先祝賀卡內基音樂廳 首屆世界青年管弦樂團周成功舉辦，黃屏說，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，「我們需要共同努力，找到和諧相處之道，樹立正確認知、加強人文交流至關重要，」他說，兩國青年在此共同演奏音樂，更使堅信雙方能夠共創更加美好的未來。

中美青年樂手合作演奏。（記者劉偉/攝影）

北京青年交響樂團由中國國家大劇院和北京市教育委員會於今年6月聯合發起成立，成員來自中央音樂學院、北京101中學和中國人民大學附屬中學。

國家大劇院王寧院長通過視訊表示，國家大劇院與卡內基音樂廳的友誼堪稱典範。卡內基音樂廳執行董事兼藝術總監吉林森爵士、紐約市 議員布魯沃、紐約市文化局副局長莫里也分別表示，感謝中國國家大劇院專門為世界青年管弦樂團周組建北京青年交響樂團，希望未來繼續深化交流合作。

與會嘉賓、部分學生合影。（記者劉偉/攝影）

中美青年樂手歡聚。（記者劉偉/攝影）

國家大劇院副院長張堯稱，中國國家大劇院願繼續做中美文化交流的平台。

美國青年樂手們首先以充滿活力的「西部號角」拉開演出序幕。中國青年樂團則以西方管樂演繹中國經典古曲「春江花月夜」；中美樂手接著還共同演繹改編自德沃夏克「第九號交響曲」的「思鄉曲」，和節奏明快的門德爾松「降E大調八重奏第四樂章：急板」。大家耳熟能詳的北京奧運主題曲「我和你」是當天的壓軸曲目。

美國國家青年交響樂團明年將赴華演出，兩國青年紛紛約定北京再見。