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新州上訴法院：禁對退休社區屋主限齡55

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州上訴法院史無前例的裁定，海洋郡(Ocean County)伯克利鎮(Berkeley Township)須年滿55歲才能擁有退休社區住房的規定違法。

新州房地產經紀人協會(New Jersey Realtors)代表律師古德曼(Barry Goodman)表示，這項裁決不會影響「入住」退休社區的年齡規定，但確實阻止退休社區必須年滿 55 歲才能「擁有」住房的年齡限制。

古德曼說，這是針對人們轉讓財產權的重要裁決。

州和聯邦法律都有「老年人住房」歧視豁免條款，允許年齡設限社區保留80%住房，給至少有一名屆滿55歲同住者的住戶；但是，該歧視豁免條款並未用來限制擁有住屋的屋主年齡。

古德曼說，最新裁決將影響新州其他有類似法令的城市，並可望成為他州裁決參考。

伯克利鎮官員2022年3月通過修訂該鎮法規的法令，新法針對住宅退休社區財產所有權設定年齡，必須滿55歲才能成為屋主；先前法令僅針對入住者設定年齡限制。

該法令頒布後，新州房地產經紀人協會控告伯克利鎮，稱新法違反聯邦公平住房法(Fair Housing Act)和新州反歧視法(New Jersey Law Against Discrimination)，而且該法令阻止年長屋主透過遺產規畫，將住屋所有權轉讓給55 歲以下的家人，還透過「人為壓制」合格買家，損害業主利益。

下級法院裁定，該鎮區法令具歧視性並違反兩項法律；新州上訴庭7月31日同意並維持下級法院的裁決。

法院表示，對所有權限制的謹慎態度源自美國憲法第14修正案(14th Amendment)。法官布朗(Greta Gooden Brown)在裁決中稱，該條例不合理的侵犯既定且受憲法保護的擁有及出售財產權利。

新州 退休 歧視

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