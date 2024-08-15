我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

賓州聯邦參議員候選人 投資中國芬太尼廠惹議

編譯周芳苑／綜合報導
賓州共和黨參議員候選人麥考密克(Dave McCormick)，因投資中國芬太尼廠而受抨擊。(麥考密克臉書)
賓州共和黨參議員候選人麥考密克(Dave McCormick)，因投資中國芬太尼廠而受抨擊。(麥考密克臉書)

賓州去年約4000人過量服用芬太尼致死，毐品危機成了參議員競選的一大議題，參選該州聯邦參議員的兩位候選人也針對該議題高分貝相互指責。

其中共和黨提名人麥考密克(Dave McCormick)，因投資中國芬太尼廠而受抨擊，而民主黨凱西(Bob Casey)也透過共同基金少量持有同一中國芬太尼廠股票而受到關注，凱西也被批末能阻止毒品通過漏洞百出的南部邊境進出。

凱西競選團隊透過廣告，指責共和黨麥考密克過去擔任橋水基金(Bridgewater Associates)執行長時，向中國芬太尼製造商宜昌人福藥業(Yichang Humanwell)投資170 萬元，並批該舉動「從人們的痛苦中獲利。」

然而，公開紀錄顯示，凱西個人也透過共同基金擁有同一家中國芬太尼廠極少量股票，凱西是透過大學儲蓄基金投資、而非直接買股票；根據財報，他持股微乎其微。

麥考密克並指稱，凱西和華府其他民主黨人士，應對未能阻止毒品通過南部邊境進出負責。

調查顯示，鴉片類藥物危機對選民來說越來越重要，並成賓州參議員競選的火熱話題。在相互指責下，麥考密克成了與中國有聯繫的無情資本家，凱西則在美墨邊境問題上表現軟弱。

凱西發言人馬克丹尼爾(Maddy McDaniel)透過聲明說，麥考密克會說任何話掩蓋他如何出賣賓州人獲利，但事實是，他直接投資數百萬元購買中國芬太尼。

連任三屆的凱西在民調中一直領先麥考密克；紐約時報/錫耶納學院(New York Times/Siena College)針對登記選民的最新調查顯示，打算投票給凱西、麥考密克的受訪者各佔50% 、36% 。

麥考密克第二次競選公職，選民對他的熟悉程度遠不如凱西，凱西的父親曾任州長。

宜昌人福藥業是中國合法芬太尼廠商，產品主要用於中國醫療用途；該公司表示不向美國出口，然而實際上很難評估該公司或其產品是否在國際市場上流通。

民主黨凱西(Bob Casey)也透過共同基金少量持有同一中國芬太尼廠股票而受到...
民主黨凱西(Bob Casey)也透過共同基金少量持有同一中國芬太尼廠股票而受到關注。(凱西臉書 )

投資 賓州 參議員

上一則

全美第14州 伊州明年啟用電子身分證件

下一則

民主黨國會眾議員「4人幫」歐瑪 贏得明州初選

延伸閱讀

賓州聯邦參議員候選人 投資中國芬太尼廠惹議

賓州聯邦參議員候選人 投資中國芬太尼廠惹議
第36號提案加重毒品與竊盜刑責

第36號提案加重毒品與竊盜刑責
賓州華人僑團聯盟夏日郊遊聯誼活動

賓州華人僑團聯盟夏日郊遊聯誼活動
亞利桑納破獲400萬顆芬太尼走私

亞利桑納破獲400萬顆芬太尼走私

熱門新聞

卡洛琳‧連為來自印尼的華裔移民。(Falls Church City 市議會官網)

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

2024-08-08 15:36
佛州魚類與野生動物保育委員會人員示範如何安全獵捕緬甸蟒。(美聯社)

抓捕緬甸蟒 佛州大沼澤地獵人為獎金大比拚

2024-08-09 20:40
華茲在2019年當選明州州長後，就把名下唯一房產賣掉了。(明州州長臉書)

華茲經濟狀況堪比平民：無股票、無債券 甚至無房產

2024-08-08 16:31
馬州貝萊爾一棟民宅疑瓦斯外洩發生爆炸。(馬州哈福德郡消防局)

掛牌出售前發生爆炸 馬州年邁屋主及承包商喪生屋內

2024-08-12 10:02
芝加哥歐海爾機場8日發生一起婦女捲入行李傳送帶致死案件。(特派員黃惠玲／攝影)

1婦女捲入芝加哥歐海爾機場行李傳送帶喪生

2024-08-08 18:39
美國各大機場內，都設有如運送行李上下飛機、接受海關檢查的行李輸送帶區域(示意圖)。(redlinesystems官網截圖)

芝加哥機場行李傳送帶命案 法醫公布：她死於上吊窒息

2024-08-12 10:48

超人氣

更多 >
早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關
菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷

菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷
全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜
自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了
好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它

好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它