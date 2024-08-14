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非法砍水庫旁363棵樹 新州業主被控罪

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州莫里斯郡(Morris County)業主 MVM Realty One公司，遭指控在巴特勒水庫(Butler Reservoir)附近的土地上非法砍伐363棵樹；此案預訂9月份舉行聽證會。

根據基內倫市法院(Kinnelon Municipal Court)去年對MVM Realty One負責人波利斯(Vincenzo Polise)發出傳票，指該業者在2022年7月至10月間砍伐樹木。

市政罰單由基內倫市的林務員林森(John Linson) 提交。新州法院行政辦公室(Administrative Office)發言人指出，聽證會預定9月24日舉行。

傳票稱，哈里森路(Harrison Road)住宅區的樹木被砍伐後，水庫景色受影響。

房產紀錄顯示，波利斯2019 年收購位於哈里森路佔地七畝的房產。但迄今沒有資料說明業主為什麼砍伐樹木。

巴特勒水庫由基內隆市的巴特勒行政區管理。巴特勒市政網站稱，該水庫為兩個行政區和西米爾福德(West Milford)的海克雷斯特湖(High Crest Lake)地區約8000人供水。

巴特勒行政區代表蘭普曼(James Lampmann)表示，被砍伐的樹木未靠近水源，也不影響水庫，不過，儲水箱後面山坡上的樹木被移走令人擔心。

新澤西州環境保護廰New Jersey Department of Environmental Protection)查看巴特勒水庫鄰近地區後，於4月向波利斯發出違規通知；州府官員聲稱，砍伐樹木違反「高地水資源保護和規劃法」(Highlands Water Protection and Planning Act)，砍伐樹木依法須獲得許可。

新澤西州 傳票 新州

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