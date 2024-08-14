非法砍水庫旁363棵樹 新州業主被控罪

新澤西州 莫里斯郡(Morris County)業主 MVM Realty One公司，遭指控在巴特勒水庫(Butler Reservoir)附近的土地上非法砍伐363棵樹；此案預訂9月份舉行聽證會。

根據基內倫市法院(Kinnelon Municipal Court)去年對MVM Realty One負責人波利斯(Vincenzo Polise)發出傳票 ，指該業者在2022年7月至10月間砍伐樹木。

市政罰單由基內倫市的林務員林森(John Linson) 提交。新州 法院行政辦公室(Administrative Office)發言人指出，聽證會預定9月24日舉行。

傳票稱，哈里森路(Harrison Road)住宅區的樹木被砍伐後，水庫景色受影響。

房產紀錄顯示，波利斯2019 年收購位於哈里森路佔地七畝的房產。但迄今沒有資料說明業主為什麼砍伐樹木。

巴特勒水庫由基內隆市的巴特勒行政區管理。巴特勒市政網站稱，該水庫為兩個行政區和西米爾福德(West Milford)的海克雷斯特湖(High Crest Lake)地區約8000人供水。

巴特勒行政區代表蘭普曼(James Lampmann)表示，被砍伐的樹木未靠近水源，也不影響水庫，不過，儲水箱後面山坡上的樹木被移走令人擔心。

新澤西州環境保護廰New Jersey Department of Environmental Protection)查看巴特勒水庫鄰近地區後，於4月向波利斯發出違規通知；州府官員聲稱，砍伐樹木違反「高地水資源保護和規劃法」(Highlands Water Protection and Planning Act)，砍伐樹木依法須獲得許可。