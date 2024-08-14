台灣雙十訪問團9/1演出 新州購票 免費巴士接送

「慶祝中華民國113年雙十國慶文化訪問團」將於9月1日下午6時30分，在法拉盛皇后區社區大學表演廳演出。(主辦方提供)

「慶祝中華民國 113年雙十國慶文化訪問團」將於9月1日下午6時30分，在法拉盛皇后區 社區大學表演廳(Queensborough Performing Arts Center，222-05 56th Ave, Bayside, NY 11364)演出，由大紐約區台灣大專院校校友會聯合會、亞裔未來基金會主辦，歡迎新州鄉親共襄盛舉，踴躍購票，屆時提供免費巴士。

這次的演出由特技大師李棠華弟子王希中指導，以「咱的故鄉咱的愛」為主題，將傳統雜技與舞蹈、戲劇、民間藝術融為一體，表演轉盤疊碗、蹬傘舞棍、雙槍、人形跳繩、人體疊羅漢變形「大武術」與亮環等特技，精彩可期。

校聯會會長林映君表示，今年輪到校聯會在法拉盛舉辦，精選重新裝潢的皇后區社區大學表演廳，節目精彩，她提到，主辦單位提供兩部免費巴士分別自Parsippany與Edison，接送觀眾。

票價分成20元、50元、100元三種，訂票連結：https://forms.gle/Ktjwu7Us64cxvAaH7，付款支票抬頭：Asian Future Foundation，郵寄地址：NNJCA, P.O. Box 814, Pine Brook, NJ 07058，如有疑問可電郵：[email protected]。