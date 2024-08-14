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賓州華人僑團聯盟夏日郊遊聯誼活動

費城訊／圖文：彭林
潘焱主任（右12）、向裕韜領事（右10）與賓州聯盟共同主席們合影。右11為聯盟執行主席陳展遠
潘焱主任（右12）、向裕韜領事（右10）與賓州聯盟共同主席們合影。右11為聯盟執行主席陳展遠

陽光燦爛，麗日藍天，正是歡聚聯誼好時節。8月11日，賓州華人僑團聯盟（下簡稱聯盟）在景色秀美的朗豪郡（langhorne）核心溪公園（Core Creek Park）舉辦盛大的年度夏日郊遊聯誼聚會。中國駐紐約總領館僑務組主任潘焱、領事向裕韜、崔心儀，賓州參議員Nikil Saval、賓州州長亞裔委員會主席陳威、賓州亞裔商會會長David Oh、賓州政府衛生廳亞太裔衛生平權委員會委員孫一、天普大學法學院院長桑國亞等政府官員應邀出席。

聯盟各僑團組織、舞蹈團體、社區各界人士、中小學生、大學生、留學生等700多人，攜家帶眷的倘佯在綠草如茵，河水淙淙的美麗環境中，話家常，敘舊情，交新友。現場有美食燒烤、還有各省份特色的食物，如粵菜、東北菜、廣西菜、川菜等和各種甜點、水果飲料等，琳琅滿目，香飄四溢。眾人享用美食，大快朵頤，齒頰留香，煙火繚繞中，映照出一張張燦爛的笑臉，濃烈的生活氣息撲面而來。眾人拔河、打羽毛球、跳健身舞，卡拉OK、武術表演，各種才藝展示，氣氛熱烈，歡聲笑語不斷。

聯盟執行主席陳展遠表示，歡迎大家參與這次活動，衷心感謝許多的幕後工作人員，為這次郊遊做了大量的準備工作。郊遊活動增進了會員間的感情，促進盟友間的瞭解及團隊合作意識，展示了聯盟的凝聚力及向心力，讓大家在繁忙的工作之餘，釋放壓力、解除生活中的疲勞 。聯盟定會堅守初心，矢志不渝服務僑胞，積極構建溝通橋梁。

潘焱致辭表示，感謝聯盟的邀請，費城與紐約很近，領館與大家的心更近，這裡也是我們的家。郊遊活動展示了賓州僑團的團結和精氣神及積極性，相信在聯盟及各愛國僑團的推動下，費城僑界一定會繼續書寫輝煌，為推動中美兩國間的友好發揮更大的作用。中國的大門永遠向僑胞們敞開，歡迎朋友們常回家看看。

Nikil Saval、陳威、David Oh、孫一、桑國亞等分別致辭，讚揚郊遊活動豐富了會員們的業餘生活，加強了大費城各僑團間的團結合作，創建和諧繁榮的社區。大家在浪漫舒適的環境中盡情放鬆，享受生活，開拓視野、培養熱愛生活的美好情趣。聯盟秘書長張子愛致答謝辭。

文藝活動必不可少，各舞蹈團體獻上了精彩的集體舞，充滿了生機與活力，熱情洋溢。聯盟成員用自己的方式，共畫暖僑同心圓，詮釋著生活的真諦。或許，這就是生活最美好的樣子—在麗日南天下，享受那份平凡而又真實的幸福。

拔河比賽
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賓州 費城 亞裔 天普 華人

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