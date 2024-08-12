虐死3月大女兒 新州前警察夫婦或免坐牢

新澤西州 默瑟郡(Mercer County)一名前警察和他的妻子，被控殺害三個月大女兒，被告律師表示，今年稍早，兩名被告加入了新州 的「審前介入計畫」 (pretrial intervention program , PTI) ，而一旦完成這項旨在矯正不當行為的要求後，參加者將可免去坐牢懲罰。

被告丹尼爾·班尼斯特(Daniel Bannister)被控謀殺罪，他的妻子凱瑟琳·班尼斯特(Catherine Bannister)被控魯莽過失殺人罪，兩人因不當行為導致3個月大女兒海莉·班尼斯特(Hailey Bannister)2018 年12月死亡；他們還各自被控危害兒童罪。

案發後丹尼爾已辭去警職。凱瑟琳原本是翠登(Trenton)特許學校教師，遭指控後，州教師執照被暫停。

丹尼爾的律師加里根(Jeffrey G. Garrigan)表示，這對夫婦的PTI協議今年3月生效，期限各為12 個月。他們一旦完成該矯正計畫，指控將被撤銷。

班尼斯特夫婦2018年12月5日，將女嬰海莉帶到默瑟郡一家醫院，官員稱，檢察官辦公室接到醫生電話，聲稱海莉顱骨骨折且肋骨骨折正在癒合，於是馬上對海莉的傷勢展開調查。

六天後，女嬰在新布倫瑞克(New Brunswick)一家醫院去世。

檢察官辦公室聲明，海莉在短短幾個月生命中遭虐待後死亡，她的頭骨有九處骨折、肋骨骨折而且腦部出血。檢察官指控丹尼爾出手造成傷害，凱瑟琳知情卻沒有向當局舉報、也未向醫生報告受傷。

法庭文件顯示，調查初期，警官雷耶斯(Roberto Reyes)在沒有搜查令之下沒收這對夫婦的手機，後來申請搜查令並收到一支手機；這對夫婦之間的簡訊對話成了2019年7月控罪關鍵，兩人於2019年稍晚被起訴。

儘管沒收手機的適當性存在爭議，加里根稱，他已提交專家證人提供的其他證據，足以促使檢察官辦公室與PTI解決此案。