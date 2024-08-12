我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧結束就傳緋聞 谷愛凌和法國飛魚「夜店熱舞」

加州購屋 擬強制簽房仲合約 期限3個月

虐死3月大女兒 新州前警察夫婦或免坐牢

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州默瑟郡(Mercer County)一名前警察和他的妻子，被控殺害三個月大女兒，被告律師表示，今年稍早，兩名被告加入了新州的「審前介入計畫」 (pretrial intervention program , PTI) ，而一旦完成這項旨在矯正不當行為的要求後，參加者將可免去坐牢懲罰。

被告丹尼爾·班尼斯特(Daniel Bannister)被控謀殺罪，他的妻子凱瑟琳·班尼斯特(Catherine Bannister)被控魯莽過失殺人罪，兩人因不當行為導致3個月大女兒海莉·班尼斯特(Hailey Bannister)2018 年12月死亡；他們還各自被控危害兒童罪。

案發後丹尼爾已辭去警職。凱瑟琳原本是翠登(Trenton)特許學校教師，遭指控後，州教師執照被暫停。

丹尼爾的律師加里根(Jeffrey G. Garrigan)表示，這對夫婦的PTI協議今年3月生效，期限各為12 個月。他們一旦完成該矯正計畫，指控將被撤銷。

班尼斯特夫婦2018年12月5日，將女嬰海莉帶到默瑟郡一家醫院，官員稱，檢察官辦公室接到醫生電話，聲稱海莉顱骨骨折且肋骨骨折正在癒合，於是馬上對海莉的傷勢展開調查。

六天後，女嬰在新布倫瑞克(New Brunswick)一家醫院去世。

檢察官辦公室聲明，海莉在短短幾個月生命中遭虐待後死亡，她的頭骨有九處骨折、肋骨骨折而且腦部出血。檢察官指控丹尼爾出手造成傷害，凱瑟琳知情卻沒有向當局舉報、也未向醫生報告受傷。

法庭文件顯示，調查初期，警官雷耶斯(Roberto Reyes)在沒有搜查令之下沒收這對夫婦的手機，後來申請搜查令並收到一支手機；這對夫婦之間的簡訊對話成了2019年7月控罪關鍵，兩人於2019年稍晚被起訴。

儘管沒收手機的適當性存在爭議，加里根稱，他已提交專家證人提供的其他證據，足以促使檢察官辦公室與PTI解決此案。

新澤西州 新州

上一則

華盛頓州初選5看點 弗格森州長在握

下一則

住院增加 芝官員籲Lollapalooza樂迷測新冠

延伸閱讀

紀事報民調：布里德是更多選民首選

紀事報民調：布里德是更多選民首選
老婆揮霍？ 小賈斯汀被指缺錢去當婚禮歌手

老婆揮霍？ 小賈斯汀被指缺錢去當婚禮歌手
傳小賈斯汀老婆太揮霍 財產急速蒸發去當婚禮歌手

傳小賈斯汀老婆太揮霍 財產急速蒸發去當婚禮歌手
市長競選也是金錢角力 金山5候選人募資布里德領先

市長競選也是金錢角力 金山5候選人募資布里德領先

熱門新聞

卡洛琳‧連為來自印尼的華裔移民。(Falls Church City 市議會官網)

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

2024-08-08 15:36
佛州魚類與野生動物保育委員會人員示範如何安全獵捕緬甸蟒。(美聯社)

抓捕緬甸蟒 佛州大沼澤地獵人為獎金大比拚

2024-08-09 20:40
華茲在2019年當選明州州長後，就把名下唯一房產賣掉了。(明州州長臉書)

華茲經濟狀況堪比平民：無股票、無債券 甚至無房產

2024-08-08 16:31
芝加哥歐海爾機場8日發生一起婦女捲入行李傳送帶致死案件。(特派員黃惠玲／攝影)

1婦女捲入芝加哥歐海爾機場行李傳送帶喪生

2024-08-08 18:39
食品雜貨價格持續上漲，要節省超市開銷，可多多利用優惠劵。(特派員黃惠玲／攝影)

食品雜貨價格高漲 專家支招省錢

2024-08-10 02:15
明州州長華茲。(美聯社資料照)

賀錦麗副手華茲批共和黨 「都是些怪人」

2024-08-06 10:39

超人氣

更多 >
爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌

爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌
巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸

巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸
不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降

不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降
抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰

抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰
布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差

布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差