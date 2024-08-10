新州「海外青年文化大使協會」普林斯頓分會 47名培訓學生結業

FASCA新生培訓成果展。（記者孫影真／攝影）

「海外青年文化大使協會」(FASCA)普林斯頓分會日前在新州東布朗士 維克(East Brunswick)舉行第13屆新生培訓結業與授旗典禮，47名學生展現隊呼、舞蹈、尋根等學習成果。

課程緊湊，三小時學會「孫悟空」、「最好的一天」、「完美世界」舞蹈。（主辦單位提供）

訓練營由慧智基金會籌畫，培訓課程包括團隊共識凝聚、團體動力提升、自我認同探索等，學員分成四小隊，透過活動，在渴望成功的同時，不忘達成團隊共識得勝。最終黑熊隊獲最佳團隊獎、樹蛙隊獲最佳創意獎、藍雀隊獲最佳表現獎、最佳勇氣獎鳳蝶隊則表示「飛飛最高，永不放棄」。

陳永豐(右二)頒發感謝狀給諮詢導師楊文箎(左二)、劉超琦(左三)、、林美華(右一)，左一為僑務諮詢委員戴松昌。（記者孫影真／攝影）

執行長賴美智分享黃仁勳的專訪影片以激勵學員，學員製作的「家族遷徙的故事」影片展示自己尋根過程讓人感動，隨後舉行授旗與宣誓。

副會長金清山表示，這次培訓不論是跑來跑去，或是一起克服挑戰和障礙，學生都可以接受，「起初很艱難，但最終我們一起找到自己。」14歲的新生趙傳新說：「我第一天有點慌，不知道要幹嘛，但是我發現這是要訓練我領導，和跟別人一起做一件事」，三天下來感覺很有趣。

副會長金清山(前)表示，大家在培訓中，充分發揮一起合作精神。（主辦單位提供）

龔柏霖、蘇安林與蘇安文兄、陳怡安、施宓、與陳柏宏等六名大學生回營幫忙，他們表示FASCA 訓練營教導新生走出自己的舒適圈、與新朋友交談以及個人成長。

紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、副主任王鈺淇、僑務諮詢委員戴松昌、亞裔 未來基金會林映君、2024新澤西國慶籌備會主委陳麗惠等人出席了成果展。陳永豐指出，在中文學校協會、諮詢導師、以及慧智基金會的配合與支援下，活動非常成功，FASCA以後有亞裔未來基金會資助，將注重跟台美人社區的結合，推出英語服務營、戶外野外營，並跟台灣定點學校對接等等，相信FASCA普林斯頓會越來越茁壯。

林映君表示，看到學員的尋根影片很感動，鼓勵學員每天都更進步，她同時表示，亞裔未來基金會陸續贊助英語服務營、台灣原住民 原聲國際學院合唱團、FASCA，希望幫助在美國的下一代，更了解自己，也幫助台灣的弱勢兒童。

諮詢導師們也逐一致詞鼓勵學員，並希望來年大家繼續參與支持FASCA。