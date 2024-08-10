我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴西61死失事飛機陷「死亡螺旋」 專家分析可能原因

拿金牌回應霸凌 阿爾及利亞女拳手克莉芙：我生來就是女性

新州「海外青年文化大使協會」普林斯頓分會 47名培訓學生結業

記者孫影真／新州報導
FASCA新生培訓成果展。（記者孫影真／攝影）
FASCA新生培訓成果展。（記者孫影真／攝影）

「海外青年文化大使協會」(FASCA)普林斯頓分會日前在新州東布朗士維克(East Brunswick)舉行第13屆新生培訓結業與授旗典禮，47名學生展現隊呼、舞蹈、尋根等學習成果。

課程緊湊，三小時學會「孫悟空」、「最好的一天」、「完美世界」舞蹈。（主辦單位提供...
課程緊湊，三小時學會「孫悟空」、「最好的一天」、「完美世界」舞蹈。（主辦單位提供）

訓練營由慧智基金會籌畫，培訓課程包括團隊共識凝聚、團體動力提升、自我認同探索等，學員分成四小隊，透過活動，在渴望成功的同時，不忘達成團隊共識得勝。最終黑熊隊獲最佳團隊獎、樹蛙隊獲最佳創意獎、藍雀隊獲最佳表現獎、最佳勇氣獎鳳蝶隊則表示「飛飛最高，永不放棄」。

陳永豐(右二)頒發感謝狀給諮詢導師楊文箎(左二)、劉超琦(左三)、、林美華(右一...
陳永豐(右二)頒發感謝狀給諮詢導師楊文箎(左二)、劉超琦(左三)、、林美華(右一)，左一為僑務諮詢委員戴松昌。（記者孫影真／攝影）

執行長賴美智分享黃仁勳的專訪影片以激勵學員，學員製作的「家族遷徙的故事」影片展示自己尋根過程讓人感動，隨後舉行授旗與宣誓。

副會長金清山表示，這次培訓不論是跑來跑去，或是一起克服挑戰和障礙，學生都可以接受，「起初很艱難，但最終我們一起找到自己。」14歲的新生趙傳新說：「我第一天有點慌，不知道要幹嘛，但是我發現這是要訓練我領導，和跟別人一起做一件事」，三天下來感覺很有趣。

副會長金清山(前)表示，大家在培訓中，充分發揮一起合作精神。（主辦單位提供）
副會長金清山(前)表示，大家在培訓中，充分發揮一起合作精神。（主辦單位提供）

龔柏霖、蘇安林與蘇安文兄、陳怡安、施宓、與陳柏宏等六名大學生回營幫忙，他們表示FASCA 訓練營教導新生走出自己的舒適圈、與新朋友交談以及個人成長。

紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、副主任王鈺淇、僑務諮詢委員戴松昌、亞裔未來基金會林映君、2024新澤西國慶籌備會主委陳麗惠等人出席了成果展。陳永豐指出，在中文學校協會、諮詢導師、以及慧智基金會的配合與支援下，活動非常成功，FASCA以後有亞裔未來基金會資助，將注重跟台美人社區的結合，推出英語服務營、戶外野外營，並跟台灣定點學校對接等等，相信FASCA普林斯頓會越來越茁壯。

林映君表示，看到學員的尋根影片很感動，鼓勵學員每天都更進步，她同時表示，亞裔未來基金會陸續贊助英語服務營、台灣原住民原聲國際學院合唱團、FASCA，希望幫助在美國的下一代，更了解自己，也幫助台灣的弱勢兒童。

諮詢導師們也逐一致詞鼓勵學員，並希望來年大家繼續參與支持FASCA。

亞裔 布朗士 原住民

上一則

西北大學、台灣大學 再次簽訂校對校合作備忘錄

下一則

亞特蘭大中華文化學校 夏令營團聚40人同樂

延伸閱讀

新州居民比紐約人還會花錢 但全美個人開銷最大是這州

新州居民比紐約人還會花錢 但全美個人開銷最大是這州
李斯特菌感染上升 紐約、新州現新病例

李斯特菌感染上升 紐約、新州現新病例
「神奇」罕病兒已20歲 柯林法洛創基金會支持照護

「神奇」罕病兒已20歲 柯林法洛創基金會支持照護
台灣蘭花展登場 以花會友促交流

台灣蘭花展登場 以花會友促交流

熱門新聞

卡洛琳‧連為來自印尼的華裔移民。(Falls Church City 市議會官網)

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

2024-08-08 15:36
華茲在2019年當選明州州長後，就把名下唯一房產賣掉了。(明州州長臉書)

華茲經濟狀況堪比平民：無股票、無債券 甚至無房產

2024-08-08 16:31
芝加哥歐海爾機場8日發生一起婦女捲入行李傳送帶致死案件。(特派員黃惠玲／攝影)

1婦女捲入芝加哥歐海爾機場行李傳送帶喪生

2024-08-08 18:39
吉娃娃犬Gizmo走丟九年之後跟主人重逢。(美聯社)

愛犬走丟九年奇蹟生還 主人重逢淚崩

2024-08-01 16:15
明州州長華茲。(美聯社資料照)

賀錦麗副手華茲批共和黨 「都是些怪人」

2024-08-06 10:39
川普3日在喬治亞州立大學(GSU)的一場集會中將攻擊炮火對準該州州長坎普。(美聯社)

屢遭川普攻擊 喬州共和黨州長：別把我家人扯進來

2024-08-05 10:25

超人氣

更多 >
巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠
汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢
大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合
巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說

巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說
巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸

巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸