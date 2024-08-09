費城房產重估 屋主地稅平均漲330元

費城市長帕克(講台後說話者)說明該市房地產稅徵收情況。( )

費城 市長帕克(Cherelle L. Parker)團隊，在準備發布兩年內首度進行的全市房地產 重估計畫之際指出，費城屋主今年平均地稅將增加330元，快速增值地區的屋主地稅增加額度恐遠超過平均值。

市府稱，7日起將向屋主郵寄重估通知，屆時也可在市府網站搜尋新估值。

地稅繳納截止日為2025年3月31日，屋主如已申請「宅地免稅」(homestead exemption)，平均地稅約2300元；房地產稅率為財產應稅評估價值的1.3998%，帕克和市議會今年維持稅率不變，但隨著房產價值增加，地稅隨之上升，多數住宅總價值增長幅度達19%，但有些地區房產價值下跌。

近十年來，費城致力提升地稅統計的準確性。但仍有錯誤，每年的重估作業也充滿挑戰，財產評估辦公室(Office of Property Assessment)2022年完成三年來首次全市重估。

費城市府財政局長杜波(Rob Dubow)表示，市府不確定明年是否能完成全市重估。根據州法，新估價原本應於3月底公佈，今年延遲了四個月。

帕克說，市府試著以新方式做事，社區外展工作人員將挨家挨戶敲門，確保居民善用地稅減免計畫和家庭裝修計劃。

費城有58萬多個房地產地塊，包括住宅、商業、工業和機構用地，根據最新重估，總價值達2310億元，高於原有的2070億元。

多數快速增值地區的屋主地稅增幅將遠超過平均值330元，相對的，約兩萬處房產估值將下降。

為因應估值增加，費城市議會今年提議提高宅地免稅額，已獲市長同意，可望為屋主節省總計1399元，具體金額取決於房屋價值；此外，市議會為低收入 房主制定新救濟計畫，個人年收低於3萬3500元、已婚夫婦低於4萬1500 元，地稅增幅將獲得凍結。

費城房產價值預計將再增加1.15億元，地稅總額將增加2.4億元。