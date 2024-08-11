1球5.35元 美50個度假地冰淇淋 費城最貴

費城度假地中心城(Center City)冰淇淋專賣店Scoop DeVille的價格，因應成本上升而調漲。(Scoop DeVille冰淇淋店臉書)

炎炎夏日，全美冰淇淋價格因成本高而節節上漲，線上語言學習和研究網站Preply 針對全美50個度假勝地進行調查，發現費城 冰淇淋最貴，一球平均5.35元 ，甚至上看8元。

Preply在全美50度假地各選擇5家商店進行調查，費城一家四口每人買兩球冰淇淋平均43元；紐約冰淇淋第二昂貴，平均一球5元。

聯邦數據也顯示冰淇淋漲價趨勢。2020年1月至2024年6月，雜貨店半加侖桶裝冰淇淋平均價格上漲27%。冰淇淋店漲勢更驚人，小杯5至8元，聖代更達10至20 元。

費城度假地中心城(Center City)冰淇淋專賣店Scoop DeVille老闆菲利浦(Spencer Philips)說，已盡全力壓低價格，但目前一家五口到店消費仍可能花50元。

Franklin Fountain也見證行情漲勢；老闆伯利 (Eric Berley)20年前和兄弟一起開店時賣批購冰淇淋，單價2.75元，如今賣自製產品，一小杯稅後售價超過8元，伯利說，那是手工製優質高端冰淇淋，2022年以來價格約調漲四分之一。

伯利將他們的冰淇淋喻為精釀啤酒，主張賣7或8元是合理價格。

冰淇淋漲價的主要原因是成本上揚。

冰淇淋店Zsa's Ice Cream老闆喬迪 (Danielle Jowdy) 說，去年成本出現 13 年來最大漲幅；Franklin Fountain過去兩年每個月原料進貨成本上漲5%到16%之間，導致冰淇淋售價上漲約3%。

冰淇淋價格因成本而應聲上漲，顧客望之卻步。

Scoop DeVille老闆菲利浦說，人們勒緊褲帶，必然減少買冰淇淋之類的商品。

Franklin Fountain生意也大不如前，店面所在店附近商店閒置，無家可歸的人增加更影響生意。

為了在高價壓力下吸引顧客，冰淇淋店以新方式為商品增值，Franklin Fountain最近推出小聖代，價格比全尺寸聖代稍便宜；另一冰淇淋店Weckerly's Ice Cream也力求創新。