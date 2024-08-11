我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

新州7月登記選民 激增2.2萬人 無黨籍增近1.5萬人最多

編譯周芳苑／綜合報導
新州選民登記在7月份大幅增加了2.2萬人。(新州選民登記官網)
新州選民登記在7月份大幅增加了2.2萬人。(新州選民登記官網)

在前總統川普(Donald Trump)遇刺倖存、總統拜登(Joe Biden)退選並與許多民主黨人迅速承諾支持副總統賀錦麗(Kamala Harris)獲黨內提名等重大事件下。新澤西州公布的最新數據顯示，該州7月新增2萬2548名登記選民，創 2020年10月以來最大月增幅。

新州7月共和黨登記選民增加7165名、無黨籍選民增加1萬4604 名、民主黨僅增加1040 名。

6月份，民主黨登記選民大增2萬4714 名選民、共和黨登記選民更增加了2萬7170 人、無黨籍減少3萬7140 人。

7月登記選民增幅最大的地區是新州四大郡中的三郡，包括柏根郡(Bergen)、埃塞克斯郡(Essex)和哈德遜郡(Hudson)，各增2000 多名選民；僅肯登郡(Camden County)人數減少。

新州2024年前7個月約增8萬7500 名選民，平均每月約增加1萬2500個。

紀錄顯示，2020年8月上一屆總統任期以來，新州登記選民總數已增38萬6000餘人，依民主黨增加7萬8168人、無黨籍增加10萬564人、共和黨增加20萬7252人。

在民主黨主導的新澤西州，共和黨今年的登記選民繼續增加 5萬2309人，總數達159萬8106人；無黨籍選民增加 1萬4217人，達240萬38人；民主黨則增加2萬1396人，達252萬1808人。

州共和黨官員表示，該黨登記選民不斷增加，加上無黨派選民，川普有機會在今年11月翻轉新澤西這個歷史悠久的藍州(blue state)變成紅州。

自從布希(George H.W. Bush)1988年當選以來，新州便未曾支持共和黨總統候選人。川普上一次當選總統至今，新州在總統、國會和州長競選時都一直是民主黨主導。

紀錄顯示，截至8月1日，新州930萬居民中已完成選民登記者接近660萬人。新州民眾如果要在11月5日舉辦的2024年大選投票， 必須在10月15日前登記成為選民。

新州 民主黨 共和黨

上一則

1球5.35元 美50個度假地冰淇淋 費城最貴

延伸閱讀

ABC：川普及賀錦麗同意9月10日進行首次電視辯論

ABC：川普及賀錦麗同意9月10日進行首次電視辯論
川普警告敗選美將血流成河 拜登憂：沒信心權力能和平交接

川普警告敗選美將血流成河 拜登憂：沒信心權力能和平交接
川普若選輸能否和平轉移政權 拜登：我沒把握

川普若選輸能否和平轉移政權 拜登：我沒把握
7個關鍵州 華郵：川普領先4州 兩軍在賓州平手

7個關鍵州 華郵：川普領先4州 兩軍在賓州平手

熱門新聞

卡洛琳‧連為來自印尼的華裔移民。(Falls Church City 市議會官網)

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

2024-08-08 15:36
佛州魚類與野生動物保育委員會人員示範如何安全獵捕緬甸蟒。(美聯社)

抓捕緬甸蟒 佛州大沼澤地獵人為獎金大比拚

2024-08-09 20:40
華茲在2019年當選明州州長後，就把名下唯一房產賣掉了。(明州州長臉書)

華茲經濟狀況堪比平民：無股票、無債券 甚至無房產

2024-08-08 16:31
芝加哥歐海爾機場8日發生一起婦女捲入行李傳送帶致死案件。(特派員黃惠玲／攝影)

1婦女捲入芝加哥歐海爾機場行李傳送帶喪生

2024-08-08 18:39
明州州長華茲。(美聯社資料照)

賀錦麗副手華茲批共和黨 「都是些怪人」

2024-08-06 10:39
川普3日在喬治亞州立大學(GSU)的一場集會中將攻擊炮火對準該州州長坎普。(美聯社)

屢遭川普攻擊 喬州共和黨州長：別把我家人扯進來

2024-08-05 10:25

超人氣

更多 >
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延
巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字
YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃
完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點