新州7月登記選民 激增2.2萬人 無黨籍增近1.5萬人最多

新州選民登記在7月份大幅增加了2.2萬人。(新州選民登記官網)

在前總統川普(Donald Trump)遇刺倖存、總統拜登(Joe Biden)退選並與許多民主黨 人迅速承諾支持副總統賀錦麗(Kamala Harris)獲黨內提名等重大事件下。新澤西州公布的最新數據顯示，該州7月新增2萬2548名登記選民，創 2020年10月以來最大月增幅。

新州 7月共和黨 登記選民增加7165名、無黨籍選民增加1萬4604 名、民主黨僅增加1040 名。

6月份，民主黨登記選民大增2萬4714 名選民、共和黨登記選民更增加了2萬7170 人、無黨籍減少3萬7140 人。

7月登記選民增幅最大的地區是新州四大郡中的三郡，包括柏根郡(Bergen)、埃塞克斯郡(Essex)和哈德遜郡(Hudson)，各增2000 多名選民；僅肯登郡(Camden County)人數減少。

新州2024年前7個月約增8萬7500 名選民，平均每月約增加1萬2500個。

紀錄顯示，2020年8月上一屆總統任期以來，新州登記選民總數已增38萬6000餘人，依民主黨增加7萬8168人、無黨籍增加10萬564人、共和黨增加20萬7252人。

在民主黨主導的新澤西州，共和黨今年的登記選民繼續增加 5萬2309人，總數達159萬8106人；無黨籍選民增加 1萬4217人，達240萬38人；民主黨則增加2萬1396人，達252萬1808人。

州共和黨官員表示，該黨登記選民不斷增加，加上無黨派選民，川普有機會在今年11月翻轉新澤西這個歷史悠久的藍州(blue state)變成紅州。

自從布希(George H.W. Bush)1988年當選以來，新州便未曾支持共和黨總統候選人。川普上一次當選總統至今，新州在總統、國會和州長競選時都一直是民主黨主導。

紀錄顯示，截至8月1日，新州930萬居民中已完成選民登記者接近660萬人。新州民眾如果要在11月5日舉辦的2024年大選投票， 必須在10月15日前登記成為選民。