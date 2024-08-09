馨康老人中心 全面擴充服務 增聘專職護理 及各類助理

馨康有全新交通車隊提供每天到府接送的安全服務。

位於新州 中部Freehold的馨康成人日間醫療護理中心，新近為全面加強擴充服務，不惜大幅增加預算 ，增聘專職護理及各類助理，貼心為中心老人提供更全面，更周到及更快速的服務。

具有寬敞環境的馨康成人日間醫療護理中心，自成立以來，向以全新設備，環境優雅著稱，其工作人員的服務熱忱，更是博得中心老人們一致由衷讚賞。有鑒於中心聲譽日隆，會員逐漸增加，服務水平更需強上加強，因此近日向社區廣大徵求：1. 全職註冊護士，需通中英文，持NJ Nursing License； 2. 全職護士助理，需通中英文及基本電腦。應徵1.,2. 請電：732-984-6381/732-322-3033，或email:

[email protected]；3. 中心日常活動助理，需通普通話，具備服務熱忱，意者請電732-966-0333。以上三項人員工作地點均在 Freehold 該中心內，待遇從優，歡迎合於資格者儘速來洽。

馨康成人日間醫療護理中心有專業醫護人員為您健康提供最佳照顧和服務，為中心會員提供的完整醫療護理，包括有華人 家庭醫生、腳科、驗光師、神經科、皮膚科、聽力測驗來中心看診、專人約診陪同看病及翻譯。設備齊全舒適的理療室，由理療師提供專業服務，減輕您身體的不適和疼痛得到治療。

其它尚有舒適的交通車由專業司機到府安全接送，超市購物，農場嘗鮮郊遊；每天提供美味營養的中西式早餐午餐和新鮮水果，並特聘營養師為您健康飲食把關；各種娛樂和設備：英語培訓、太極晨運、圍棋、電動麻將桌、標準式精美檯球桌、安靜舒適電腦房、舞蹈、賓果遊戲、康樂和文化活動等；持照社工：可幫助申請白卡 以及州政府的各種福利 計劃；聘請口碑最佳的理髮師為您免費專業理髮…..。凡持有紐澤西白卡(Medicaid) 可以參加，歡迎預約參觀。

馨康成人日間醫療護理中心地址：3 Paragon Way, Suite 150，Freehold, NJ 07728，華語服務專線：732-966-0333。