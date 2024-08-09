國學名家于丹教授 新州演講受歡迎

中國著名文化學者于丹教授蒞臨新州演講。（記者劉偉/攝影）

受中美文化講壇的邀請，中國著名文化學者于丹教授於8月2日晚在位於新澤西 南春野市（South Springfied)的新州 佛光山給120多位聽眾做了《感悟中國智慧》的精彩演講，于教授厚實的中國古典文化底蘊與豐富的中國歷史知識，征服了所有觀眾，2個多小時，全場鴉雀無聲，關注聆聽，不時爆發熱烈的掌聲。演講後，還舉行了《于丹<論語>心得》一書的簽售活動。這本書獲得過聯合國版權金獎，已經發行到了50多個國家。

于丹系北京師範大學教授、博士生導師，國務院 參事室特約研究員。現任首都文化創新與文化傳播工程研究院和北京師範大學文化創新與傳播研究院院長。

于丹教授在演講中向聽眾傳遞了中國文化中的天人合一、順勢而為；大道至簡、陰陽平衡；上善若水、淡泊從容等思想，融合中國儒、釋、道文化精髓，強調中國傳統文化中一體多元的思想，幫助我們現代人去解決共同遇到的人生、工作、社會甚至國家之間的問題。深入淺出，讓聽眾頓開茅塞，深受啟發。

作為中國古典文化的普及傳播者，于丹教授在中央電視臺《百家講壇》、《文明之旅》等欄目，通過《論語心得》、《莊子心得》、《論語感悟》等系列文化節目講解《論語》，在節目中為經典與通俗之間架起了一座溝通的橋樑，掀起了國內外重溫傳統文化的高潮。

新澤西佛光會會長童振邦表示，今天是精神與心靈的盛宴，感謝中美文化講壇邀請于教授蒞臨佛光山。滿普法師則表示，于丹教授的演講以經典詮釋智慧，以經典智慧疏解人生，進而依此演繹人性，撫慰人心，為大眾開啟了樸素而溫暖的中國智慧。

新澤西是于丹教授此次來美的第一站，她還將前往芝加哥、奧蘭多、休士頓 、洛杉磯 等。對中美關係，她也表示，中美都是世界大國，文化多元共生，要換位思考、要融合交流，對人類發展做出貢獻。

于丹教授與聽眾合影。（記者劉偉/攝影）