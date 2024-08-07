剝削移民工人 費城檢察官起訴搬家公司

找搬家公司時，最好能夠事先做好調查；示意圖。(pexels)

費城 地區檢察官克拉斯納(Larry Krasner)5日宣布重新啟動勞工 犯罪執法部門 (Labor Crimes Enforcement Unit)，並揭露搬家公司Pro Tri State Movers剝削移民工人案的細節。

地區檢察官辦公室聲明，全案三人因涉嫌剝削移民工人的欺詐性商業計劃而遭指控；這三人是擁有搬家公司Pro Tri State Movers的同一家人，包括40 歲胡安·卡洛斯·塔皮亞(Juan Carlos Tapia)、36 歲邁克爾·塔皮亞(Michael Tapia) 和38 歲朱莉安娜·桑切斯·塔皮亞(Juliana Sánchez Tapia)。

克拉斯納說，被告三人涉嫌參與竊取員工工資的詐欺，強迫員工每周工作至少80 小時，任何人投訴將受到暴力威脅。

克拉斯納表示，這幾乎是搬家騙局，剝削工人和顧客。有些作法令人震驚，甚至涉及暴力威脅。

地區檢察官辦公室稱，涉案個人被控犯有盜竊、共謀、非自願勞役、恐嚇證人等罪行。

檢察官稱，涉案公司的工人每週工作至少80小時而且沒有加班費，即使受傷也被迫工作，非法移民 工還面臨被驅逐出境的威脅。官員說，工人們本身、在美甚至海外家人都受到暴力威脅。

克拉斯納表示，搬家公司的老闆經常更改公司名稱，以避免被起訴。

在另一起涉嫌的陰謀中，地區檢察官勞動犯罪執法部門的助理地區檢察官迪喬治(Maria DiGeorge)表示，該搬家公司幾位負責人甚至製造幾個假箱子牆，安裝卡車上，工人藉此讓客戶覺得車子載滿箱子，必須額外付費才能裝置他們所有的物品。

此外，本案被告未替員工繳納營業稅或失業救濟金。

克拉斯納並表示，一名受害者告訴檢察官辦公室，他被拖欠工資而與搬家公司對質，擔心自己將被驅逐出境，雇主似乎沒辦法支付積欠工資，然而，官員突襲該公司辦公室時發現 2萬5000 元現金，「犯罪分子故意襲擊弱勢族群。」