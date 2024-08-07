剝削移民工人 費城檢察官起訴搬家公司
費城地區檢察官克拉斯納(Larry Krasner)5日宣布重新啟動勞工犯罪執法部門 (Labor Crimes Enforcement Unit)，並揭露搬家公司Pro Tri State Movers剝削移民工人案的細節。
地區檢察官辦公室聲明，全案三人因涉嫌剝削移民工人的欺詐性商業計劃而遭指控；這三人是擁有搬家公司Pro Tri State Movers的同一家人，包括40 歲胡安·卡洛斯·塔皮亞(Juan Carlos Tapia)、36 歲邁克爾·塔皮亞(Michael Tapia) 和38 歲朱莉安娜·桑切斯·塔皮亞(Juliana Sánchez Tapia)。
克拉斯納說，被告三人涉嫌參與竊取員工工資的詐欺，強迫員工每周工作至少80 小時，任何人投訴將受到暴力威脅。
克拉斯納表示，這幾乎是搬家騙局，剝削工人和顧客。有些作法令人震驚，甚至涉及暴力威脅。
地區檢察官辦公室稱，涉案個人被控犯有盜竊、共謀、非自願勞役、恐嚇證人等罪行。
檢察官稱，涉案公司的工人每週工作至少80小時而且沒有加班費，即使受傷也被迫工作，非法移民工還面臨被驅逐出境的威脅。官員說，工人們本身、在美甚至海外家人都受到暴力威脅。
克拉斯納表示，搬家公司的老闆經常更改公司名稱，以避免被起訴。
在另一起涉嫌的陰謀中，地區檢察官勞動犯罪執法部門的助理地區檢察官迪喬治(Maria DiGeorge)表示，該搬家公司幾位負責人甚至製造幾個假箱子牆，安裝卡車上，工人藉此讓客戶覺得車子載滿箱子，必須額外付費才能裝置他們所有的物品。
此外，本案被告未替員工繳納營業稅或失業救濟金。
克拉斯納並表示，一名受害者告訴檢察官辦公室，他被拖欠工資而與搬家公司對質，擔心自己將被驅逐出境，雇主似乎沒辦法支付積欠工資，然而，官員突襲該公司辦公室時發現 2萬5000 元現金，「犯罪分子故意襲擊弱勢族群。」
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