黃秀梅受聘 華僑救國聯合總會 新澤西辦事處主任 理事長童惠珍親自頒發榮譽聘書

僑聯總會理事長童惠珍(右二)協同紐約僑教中心主任陳永豐(右一) 親自授任黃秀梅(左二) 為新澤西辦事處主任，期以增加新的團隊服務僑眾，是大新澤西地區之喜幸。

即將在8/17/2024接任全美台灣同鄉聯誼會第46屆總會長的新澤西 聞人黃秀梅，於今年（5/18/2024）在新澤西Mr.Chu餐廳，更接受了華僑救國聯合總會禮聘為新澤西辦事處主任，包括她團隊的理事/顧問等人，都接受了僑聯總會理事長童惠珍頒發聘書，場面相當熱鬧溫馨，紐約僑教中心主任陳永豐、紐約/新澤西的蕭貴源、戴松昌、王金智等僑領以及專程由華府 前來道賀的華府台聯會朋友黃夏平、吳貞慧、雷超倫、劉金萍、陳惠青以及辦事處新團隊共二十四人見證了黃秀梅的新官上任儀式。貴賓們也一一應邀致詞，祝賀新澤西辦事處的成立。

華僑救國聯合總會新屆理事長童惠珍，係今年2月17日就任，是第一位女性理事長，也是第一位僑居美國的僑胞擔任僑聯總會理事長，為了與前些任的理事長僴互補，童惠珍花了2個月的時間走訪美國境內有設立辦事處的城市，包括第一站的華府，以及波士頓、休士頓、紐約、達拉斯、洛杉磯、舊金山，芝加哥，美西南以及5/18的這一場新設新澤西辦事處，童惠珍總共走訪了八個城市，完成了僑聯總會關懷美僑的工作。童惠珍為新團隊頒贈聘書時，首先簡介了僑聯總會長期為僑胞服務的主要任務，並肯定黃秀梅能夠擔當重任帶領團隊服務僑胞。

新澤西辦事處團隊包括：主任：黃秀梅、副主任：周大新、秘書長：黃淑慧

財務長：金健、顧問：蕭貴源/戴松昌/王金智。理事：張大朋/盛蘇玲/莊慧敏/周浩/張淵源/王大任/徐恩凱/謝道明/林少達/曹治萍 / 金健。

華僑救國聯合總會成立於1952年10月21日，並將此日訂為「華僑節」，主要工作是聯繫海內外僑團、僑領、僑胞，並做為海外僑胞與國內的橋樑，以促進海外僑社之繁榮與發展，維繫海外僑社對政府的向心力，傳揚中華文化，設有僑聯文教基金會、出版僑訊、為僑生舉辦各種活動、關注僑教問題、爭取僑胞權益並結合全球華僑力量以維護中華民國 的生存與發展。這場被譽為「加冕儀式」的黃秀梅受聘禮，在大家享用豐盛午餐以及合影留念的歡喜聲中，很快到了尾聲，童惠珍以一幅鑲有台灣圖形的藝品贈予黃秀梅留念。童惠珍心繫台北總會會務，辦事處成立後即刻返台。