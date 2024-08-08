我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男籃／一度落後達17分 美95:91險勝塞爾維亞進決賽

萊爾斯200米僅獲銅 挑戰雙冠失敗 坐輪椅離開

黃秀梅受聘 華僑救國聯合總會 新澤西辦事處主任 理事長童惠珍親自頒發榮譽聘書

紐約訊
僑聯總會理事長童惠珍(右二)協同紐約僑教中心主任陳永豐(右一) 親自授任黃秀梅(左二) 為新澤西辦事處主任，期以增加新的團隊服務僑眾，是大新澤西地區之喜幸。
僑聯總會理事長童惠珍(右二)協同紐約僑教中心主任陳永豐(右一) 親自授任黃秀梅(左二) 為新澤西辦事處主任，期以增加新的團隊服務僑眾，是大新澤西地區之喜幸。

即將在8/17/2024接任全美台灣同鄉聯誼會第46屆總會長的新澤西聞人黃秀梅，於今年（5/18/2024）在新澤西Mr.Chu餐廳，更接受了華僑救國聯合總會禮聘為新澤西辦事處主任，包括她團隊的理事/顧問等人，都接受了僑聯總會理事長童惠珍頒發聘書，場面相當熱鬧溫馨，紐約僑教中心主任陳永豐、紐約/新澤西的蕭貴源、戴松昌、王金智等僑領以及專程由華府前來道賀的華府台聯會朋友黃夏平、吳貞慧、雷超倫、劉金萍、陳惠青以及辦事處新團隊共二十四人見證了黃秀梅的新官上任儀式。貴賓們也一一應邀致詞，祝賀新澤西辦事處的成立。

華僑救國聯合總會新屆理事長童惠珍，係今年2月17日就任，是第一位女性理事長，也是第一位僑居美國的僑胞擔任僑聯總會理事長，為了與前些任的理事長僴互補，童惠珍花了2個月的時間走訪美國境內有設立辦事處的城市，包括第一站的華府，以及波士頓、休士頓、紐約、達拉斯、洛杉磯、舊金山，芝加哥，美西南以及5/18的這一場新設新澤西辦事處，童惠珍總共走訪了八個城市，完成了僑聯總會關懷美僑的工作。童惠珍為新團隊頒贈聘書時，首先簡介了僑聯總會長期為僑胞服務的主要任務，並肯定黃秀梅能夠擔當重任帶領團隊服務僑胞。

新澤西辦事處團隊包括：主任：黃秀梅、副主任：周大新、秘書長：黃淑慧

財務長：金健、顧問：蕭貴源/戴松昌/王金智。理事：張大朋/盛蘇玲/莊慧敏/周浩/張淵源/王大任/徐恩凱/謝道明/林少達/曹治萍 / 金健。

華僑救國聯合總會成立於1952年10月21日，並將此日訂為「華僑節」，主要工作是聯繫海內外僑團、僑領、僑胞，並做為海外僑胞與國內的橋樑，以促進海外僑社之繁榮與發展，維繫海外僑社對政府的向心力，傳揚中華文化，設有僑聯文教基金會、出版僑訊、為僑生舉辦各種活動、關注僑教問題、爭取僑胞權益並結合全球華僑力量以維護中華民國的生存與發展。這場被譽為「加冕儀式」的黃秀梅受聘禮，在大家享用豐盛午餐以及合影留念的歡喜聲中，很快到了尾聲，童惠珍以一幅鑲有台灣圖形的藝品贈予黃秀梅留念。童惠珍心繫台北總會會務，辦事處成立後即刻返台。

新澤西 華府 中華民國

上一則

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

下一則

華茲經濟狀況堪比平民：無股票、無債券 甚至無房產

延伸閱讀

台灣立委莊瑞雄8/10南灣鄉情座談

台灣立委莊瑞雄8/10南灣鄉情座談
新州中美文化協會 文化夏令營成果發表

新州中美文化協會 文化夏令營成果發表
美國扯鈴運動錦標賽 德州選手戰果輝煌

美國扯鈴運動錦標賽 德州選手戰果輝煌
高苑工商出戰小馬聯盟世錦賽 僑胞出錢又出力

高苑工商出戰小馬聯盟世錦賽 僑胞出錢又出力

熱門新聞

吉娃娃犬Gizmo走丟九年之後跟主人重逢。(美聯社)

愛犬走丟九年奇蹟生還 主人重逢淚崩

2024-08-01 16:15
明州州長華茲。(美聯社資料照)

賀錦麗副手華茲批共和黨 「都是些怪人」

2024-08-06 10:39
川普3日在喬治亞州立大學(GSU)的一場集會中將攻擊炮火對準該州州長坎普。(美聯社)

屢遭川普攻擊 喬州共和黨州長：別把我家人扯進來

2024-08-05 10:25
因涉嫌性侵而遭聯邦調查局開除的前特工鮑爾，後來任職阿拉巴馬州警期間，又性侵一名11歲女童，而被判處終身監禁。(美聯社)

前FBI特工性侵女童判終身監禁 母控訴：他愚弄了所有人

2024-08-01 19:55
近日在喬州奧克弗諾基沼澤中，罕見地出現大量美洲短吻鱷(American alligators)聚集。(Marty Welch臉書)

罕見奇觀 大量鱷魚聚集喬州運河

2024-08-01 09:44
蒙茅斯郡的殯儀館John F. Pfleger Funeral Home，被控未埋葬喬納斯遺體長達31年。(googlemap)

掃了31年墓 才發現父親根本未下葬 新州婦提告

2024-08-02 12:50

超人氣

更多 >
巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇
「我用Zelle 錢被騙走」大銀行如何回覆客戶？聯邦要查

「我用Zelle 錢被騙走」大銀行如何回覆客戶？聯邦要查
巴奧跳水／發育期動作不穩 全紅嬋：我不是天才少女、一遍一遍練

巴奧跳水／發育期動作不穩 全紅嬋：我不是天才少女、一遍一遍練
巴奧／遭瑞典逆轉 張本智和崩潰爆哭「寧願死一死」

巴奧／遭瑞典逆轉 張本智和崩潰爆哭「寧願死一死」
知名「鬼船」前華人老闆涉欺詐 金額超7000萬 多華人上當

知名「鬼船」前華人老闆涉欺詐 金額超7000萬 多華人上當