半歲大女嬰被留車內4個半小時熱死 新州母被控罪

警方稱，新澤西州 莫里斯郡(Morris County)一位母親大熱天將6個月大的女娃留在車內四個半小時，在當日溫度飆升至華氏100度以上的情況下將寶寶熱死，被控危害兒童福利 罪。

莫里斯郡檢察官辦公室(Morris County Prosecutor's Office)指出，這位母親是33歲的帕特利(Livia Patelli)，來自東漢諾威(East Hanover) ，被指控犯有二級危害兒童福利罪，調查人員表示，被告將6個月大的孩子獨自留在車內致死，她8月1日出庭後被釋放。

7月17日事發當天下午1時半左右有人撥打911電話報案，稱東漢諾威10號公路(Route 10)南里奇代爾大道(South Ridgedale Avenue)附近一停車場，發現有一個小孩被獨自留在車內。

當局表示，急救人員將女嬰從車上抱出來，當場試圖搶救；然而檢察官稱，這名嬰兒後來在附近一家醫院宣告死亡。

據國家氣象局(National Weather Service)稱，事發當天的當地氣溫高達華氏105度。

母親帕特利也被送往醫院接受治療，檢察官並未提供與她最新狀況相關的詳細資訊。

今年入夏以來，新澤西州至少有兩位家長因為將孩童留在熱車內致死而被指控，帕特利是第二人。

7月間，傑克遜市(Jackson)28 歲年輕父親柴托夫斯基(Avraham Chaitovsky) 也被指控危害兒童福利；當局稍早表示，該父親將8周大的女兒留在汽車裡長達4個小時，導致死亡。

據國家安全委員會(National Safety Council)稱， 2024年到目前為止，全美已有18名兒童因在停放車輛內中暑而死亡；2023年在熱車內死亡的兒童共29人。