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美新全國最佳20醫院出爐 賓大醫院上榜

編譯周芳苑／綜合報導

美國新聞與世界報導(U.S. News & World Report)美國優秀醫院排行榜出爐，賓大醫療系統(Penn Medicine)的西費城醫院躋身全美20家最佳醫院排行榜。

賓大醫療體系執行長馬奧尼(Kevin Mahoney)去年曾表示，美新排名存在缺陷，該醫療系統不會再付費使用「美新報導」標誌做為廣告，賓州大學也不再參與醫學院排名；他近日重申上述立場，並稱美新報導依公開數據進行排名，賓大無法阻止。

賓大不支持參與排名，但其費城醫院仍在區域健康系統項下獲全國冠軍殊榮。

賓大夥伴醫院HUP-PPMC癌症治療獲全美排名第10；費城癌症醫院Temple Health 的癌症中心 Fox Chase Cancer Center全美排名33。

HUP-PPMC耳鼻喉科排名第7；賓大醫院在神經病學和神經外科專業排名第8；在醫療保健服務供應商 Main Line Health系統下，保利醫院(Paoli Hospital) 最出色，在賓州排名第10。

威爾斯眼科醫院(Wills Eye Hospital) 在眼科領域排名第 2；羅斯曼骨科研究所(Rothman Orthopaedic Institute)在骨科領域排名20。

賓大 費城 癌症

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