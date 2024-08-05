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新州2亞裔高中生 創免費學英文組織獲獎

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州兩名17歲高中生克里希納庫瑪 (後排右四)、伊克巴爾(後排右五)創立Words Beyond Worlds提供免費英文學習課。(Words Beyond Worlds ig截圖)
新澤西州兩名17歲高中生克里希納庫瑪 (後排右四)、伊克巴爾(後排右五)創立Words Beyond Worlds提供免費英文學習課。(Words Beyond Worlds ig截圖)

新澤西州兩名17歲高中生克里希納庫瑪 (Arjun Krishnakumar)、伊克巴爾(Eza Iqbal)深知移民學習英語的辛苦，成立Words Beyond Worlds免費協助孩童和成人學習英語，累計900多人上課，兩人6月間獲得新州州長志願服務獎(New Jersey State Governor's Volunteerism Award)。

克里希納庫瑪來自印度移民家庭，家人們剛抵達美國學習英語困難重重，他也看到移民同學們學習新語言時面臨挑戰。

克里希納庫瑪記得，他在幼兒園和小學時看到許多朋友不能正確說英語，上課很吃力，而英語第二種語言課程(ESL)卻只有半小時根本不夠，這些移民朋友其他時間跟著大家一起上課，其實聽不懂老師在說什麼。

克里希納庫瑪就讀澤西市麥克奈爾學術高中(McNair Academy High School) ，即將進入12年級，他和同學伊克巴爾去年提出成立組織教導移民成人和學生英語的構想。

兩人成立的組織Words Beyond Worlds提供免費面對面和線上英語課程，共有超過900名孩子和成人上課、60 多名高中生擔任老師，多數課程是雙語，另外有些是三語，採用阿拉伯語、法語、西班牙語和越南語等多種語言。學生從4歲到50歲不等，分別來自馬利、厄瓜多、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡和越南等國。

這兩名少年的努力受到肯定，獲得新澤西州州長志願服務獎，也被塔可鐘基金會(Taco Bell Foundation)選為基金會社會影響力計畫Taco Bell Ambition Accelerator的75名半決賽入圍者之一。

進入半決賽後， Words Beyond Worlds獲得塔可鐘基金會1000元資金，並受邀參加本月3日至6日在塔可鐘加州總部舉行的峰會(Ambition Accelerator Summit)。

Words Beyond Worlds 暑期停課，8月中旬將恢復上課。

移民家庭 新澤西州 越南

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