新州禁止AR-15半自動步槍 聯邦法院裁定違憲

一名槍店業者正在檢查AR-15半自動步槍。(美聯社)

聯邦法院地區法官薛里登(Peter Sheridan)裁定，新澤西州 對半自動步槍 AR-15的禁令違憲，此局定恐迫使該州解除對某些半自動槍枝長達數十年的禁令。

法官的裁決僅限 Colt AR-15步槍，允許在家使用該類步槍自衛。

美國最高法院最近連番裁定支持第二修正案之後，新澤西州以嚴格著稱的槍枝法也面臨被撤除命運。

法官最新裁定被視為挑戰新州 禁令的持槍權利倡議者部分勝利，他們在法庭文件中辯稱，新州禁令公然侵犯守法公民為自衛和攜帶常用武器的基本權利。

新州檢察長普拉特金(Matthew Platkin)表示，檢察長辦公室將提上訴，指法官這項裁決是將第二修正案武器化，破壞公共安全；他說，AR-15專為造成災難性大規模傷害的戰爭而設計，也是全美許多社區大規模槍擊 事件的首選武器。

前總統布希(George W. Bush)任命的薛里登(Peter Sheridan)在長達69 頁的裁決中，批評最高法院因激進份子經常擁有並用於邪惡目的，便對某些槍枝政策選擇不予考慮。

薛里登提到，(最高法院)這一原則加上政府領導人在解決困擾全國的大規模槍擊悲劇時魯莽不採取行動，迫使法院必須作出裁決。

法官最新裁決對新州 1990 年頒布的「突擊槍支法」(Assault Firearms Law)以及州長墨菲 (Phil Murphy) 2018 年所簽署、將彈匣容量限制為 10 發的法案造成挑戰。

薛里登雖裁定 AR-15 禁令違憲，卻維持新州對大容量彈匣的禁令。

法庭紀錄顯示，新澤西步槍和手槍俱樂部協會(New Jersey Association of Rifle and Pistol Clubs)、槍枝政策聯盟(Firearms Policy Coalition, FPC)等槍枝維權組織已提交通知，對法官維持彈匣禁令將提上訴。FPC主席庫姆斯(Brandon Combs)聲明，將繼續奮鬥，直到美國各地取消所有槍枝禁令。