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快易通將可在全美19州支付停車及加油費

編譯周芳苑／綜合報導
包括馬里蘭州在內，E-ZPass在全美19州都能使用。(馬州DriveEz官網截圖)
包括馬里蘭州在內，E-ZPass在全美19州都能使用。(馬州DriveEz官網截圖)

行動支付公司 PayByCar宣布， 快易通(E-ZPass)用於支付通行費之外其他費用的非通行費支付計畫「Driven by E-ZPass」將擴及全美19州施行，包括新澤西州、紐約州和賓州等數百萬名司機，最快在未來幾個月內，就可以使用快易通加油、付停車費。

2003年以來，新州紐瓦克機場在內的新航港局(Port Authority)所屬三大主要機場，一直都可用快易通付停車費，不久後將擴及19州的E-ZPass Group網。

Driven by E-ZPass 的運作模式和用來支付通行費不同。司機加入該計畫後，每次將車駛入服務網內加油站或街邊停車場，都會收到簡訊詢問是否用快易通付費。

PayByCar 發言人菲茨杰拉德(Matt Fitzgerald)說，Driven by E-ZPass 由該公司與E-ZPass Group 旗下19 州合作開發；預計未來幾個月新州加油站將開始採用PayByCar技術，目前正與100 多座加油站所屬零售連鎖店商討細節。

PayByCar表示，這項服務有助於避免盜卡器等相關設備詐欺，加油站支付交易時間也將縮短一半；司機開車到路邊停車場或車庫時，入口大門自動打開、不需要取票，離開時門也自動開啟。收據會自動傳送到司機的手機。

PayByCar目前正在紐約州奧爾巴尼、馬里蘭州巴爾的摩和喬治亞州亞特蘭大進行測試。

以新州自助加油為例，司機會先收到手機簡訊然後要回傳加油機號碼，接著向服務人員出示經 PayByCar授權的手機，不必提供信用卡或銷帳卡。操作流程完成後，PayByCar將啟動加油機。

菲茨杰拉德說， 透過Driven by E-ZPass計畫加油、停車，所付費用直接由連結的信用卡等金融帳戶扣款、不會記入E-ZPass帳戶，快易通通行費餘額不受影響。

如果想以快易通加油或付停車費，必須先申請快易通後加入「Pay By Car/ Driven」。

E-ZPass 快易通 加油站

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