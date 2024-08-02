庫珀曼巴拿巴斯醫院 華人醫療服務部開始服務北部華人社區

隸屬於羅伯森巴拿巴斯醫療系統（RWJBarnabas Health -RWJBH）的華人 醫療服務部（Chinese Medical Program）從2010年在美門醫院（Monmouth Medical Center）成立，已經在2018年擴展到羅伯屋强生大學醫院Robert Wood Johnson University Hospital的漢密爾頓醫院Hamilton和桑莫塞醫院Somerset，並在2021年初開始服務羅伯屋强生大學醫院新布朗士 維克醫院New Brunswick。今年七月開始，華人醫療服務部在庫伯曼巴拿巴斯醫院（Cooperman Barnabas Medical Center -CBMC ）的華人醫療服務部開始為新澤西北部地區廣大華人服務。一如既往的為病患解決語言，交通，以及尋醫無門等諸多“看病難”的問題。

負責庫珀曼巴拿巴斯醫院華人醫療服務部工作的蕭燕麗（Ellen Yanli Tham）女士來自中國北京，曾從事投資 銀行工作，並在所居住的新澤西社區擔任義工多年。出於對醫療服務和幫助華人病患的熱情，蕭女士在2021年加入庫珀曼巴拿巴斯醫院的華人醫療服務中心，負責診所與社區和病患的聯絡工作，幫助診所與華人社區建立更緊密的聯係。在她的積極推動下，中心與醫院合作，參與和幫助了很多附近社區的健康活動，並組織了多項社區健康篩查與健康教育活動，包括深受社區歡迎、專門為華人社區服務的大型健康博覽會“華人健康日”活動。她深切理解許多在美華人由於語言障礙和中美文化差異而在求醫路上所遇到的重重困難，並會努力幫助病患解決這些問題。

自1865年以來，庫珀曼巴拿巴斯醫院CBMC（原名聖巴拿巴醫療中心Saint Barnabas Medical Center）是新澤西州 最大的綜合醫療保健提供系統——羅伯森巴拿巴斯醫療系統RWJBH的一部分。作為新澤西州最古老的非宗派醫院，這家擁有 597 個床位的機構是該州最大的醫療健康提供者之一，每年治療超過32,000名住院患者和90,000名急診患者。

庫珀曼巴拿巴斯醫院（CBMC）醫療中心和門診護理中心（Barnabas Health Ambulatory Care Center）每年為超過 30 萬名門診患者提供治療和服務。庫珀曼巴拿巴斯醫院長期以來一直被認為是提供世界一流診療護理的領導者，每年接生6,400名嬰兒，是該州產科最大的部門之一，在腎臟移植方面處於全國領先地位，並提供100多個醫療和外科專業和服務。

CBMC有新澤西州唯一經過認證的燒傷中心，腎臟和胰臟移植部門，該部門和活體腎臟移植研究所是最大的美國的腎臟移植計畫，此外還有廣受好評的圍產期中心，該中心為新澤西州最小的高風險和危重嬰兒提供護理，有56個床位的新生兒加護病房。心臟中心提供全面的心臟服務和手術，胸腔外科團隊提供最適合的微創手術技術。大多數患者接受電視胸腔鏡、腹腔鏡手術或機器人手術，以最大限度地減少失血並減輕術後疼痛，從而住院時間更短，日常活動恢復更快。乳腺中心位於門診護理中心—是全國最大、最全面的乳房護理中心之一。

地址：94 Old Short Hills Road, Livingston, NJ 07039

詳情請致電庫珀曼巴拿巴斯醫院華人服務部負責人蕭燕麗：（862）240-3589