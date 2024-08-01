我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學「黃仁勳樓」奶茶舖 台灣風味受師生歡迎

東奧奪金後壓力大 華裔李蘇妮罹腎病認不出鏡中人

新州父為救2兒遭槍殺 17歲劫匪被控謀殺

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州默瑟郡(Mercer County)一名17歲少年兩周前正打算劫車，車主為保護兩個年幼孩子，奮勇爬進車內遭劫匪槍殺。該郡檢方7月30日對槍手提出謀殺、劫車等重罪。

這起劫車事件發生在特倫頓(Trenton)，默瑟郡檢察官辦公室30日表示，劫車少年是勞倫斯(Lawrence)居民，被控犯有謀殺、劫車、兩項嚴重攻擊罪和危害兒童福利罪以及武器罪。

劫匪在7月29日於特倫頓被美國法警紐約新澤西地區逃犯特遣部隊(U.S Marshals New York/New Jersey Regional Fugitive Task Force)、新州警方和檢察官辦公室逮捕，目前關押在密德薩克斯郡(Middlesex County)的青少年拘留中心。由於槍手未成年因此警方不能透露其姓名。

官員稱，這起事件發生在7月12日，當時27歲SUV車主克魯茲-羅德里格斯(Johny Emmanuel Cruz-Rodriguez)正站在打開的後車廂旁，少年試圖進入車內，克魯茲-羅德里格斯想辦法爬進車子後座保護車內兩個年幼孩子，沒想到竟遭劫匪當場槍殺。

該輛SUV隨後在不遠處翻車並墜毀。警方趕到現場後，發現兩個孩子綁著安全帶安然無恙，但他們的父親已經死亡。

警方呼籲民眾提供線索，可致電檢察官辦公室探員普倫(Chris Pullen)：(848)992-6436，或致電(609)331-5010給特倫頓警察小威廉傑特 (William Jett Jr.)，也可電郵[email protected]

新澤西州 克魯茲 SUV

上一則

新州中美文化協會 文化夏令營成果發表

下一則

北卡加密貨幣詐騙頻傳 司法廳示警：留意勿上當

延伸閱讀

長島美甲店遭撞 司機被控謀殺 2華人受害者今明辦葬禮

長島美甲店遭撞 司機被控謀殺 2華人受害者今明辦葬禮
幼時新州收容所受虐 逾70年後老翁與州府350萬和解

幼時新州收容所受虐 逾70年後老翁與州府350萬和解
古柯鹼沖馬桶滅證 汙染巴西鯊

古柯鹼沖馬桶滅證 汙染巴西鯊
洛縣武士刀命案 華女被控殺妻、企圖謀殺岳母

洛縣武士刀命案 華女被控殺妻、企圖謀殺岳母

熱門新聞

田納西州23歲的店員帕托偷走客人中1百萬美元的刮刮卡，兌獎時遭逮捕。翻攝(Rutherford County Sheriff's Office X帳號@RCTNSheriff )

田納西州幸運兒刮中1百萬元 店員起貪念偷調包據為己有

2024-07-24 20:30
芝加哥麥克米克展覽中心湖濱大樓的玻璃帷幕牆，已經安裝了遮檔屋內燈光的防鳥膜，以避免鳥類誤撞死亡。(特派員黃惠玲／攝影)

千隻鳥1夜撞死 芝大樓玻璃牆加裝護鳥膜

2024-07-25 09:58
住波士頓的艾莉西亞一天早上發現自己的車被火雞攻擊，漆面布滿刮痕。(翻攝Alicia Mastroianni TikTok @aliciamastroianni7)

波士頓女子發現敞篷車被刮花 目擊者錄影揭露兇手是牠

2024-07-29 19:50
華社感謝貝瑟特(左四)的見義勇為。(特派員黃惠玲／攝影)

猛按喇叭試圖阻止華人被劫打 優步司機中槍 芝華社致謝

2024-07-29 10:06
一群支持者參加川普在北卡的造勢活動，他們稱在取得同意後將車停在附近Dunkin’ Donuts停車場，但活動結束後發現車全部被拖了。(翻攝WBTV News - Charlotte YouTube )

他們參加川普造勢活動車停甜甜圈店 結束後「全被拖吊」

2024-07-26 21:37
兩隻黑熊闖入車中被困，大搞破壞。(截取自美聯社YouTube)

黑熊誤闖入車中受困大搞破壞 車內全毀主人心碎

2024-07-31 16:23

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵

做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金

巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金