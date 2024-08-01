新州父為救2兒遭槍殺 17歲劫匪被控謀殺

新澤西州 默瑟郡(Mercer County)一名17歲少年兩周前正打算劫車，車主為保護兩個年幼孩子，奮勇爬進車內遭劫匪槍殺。該郡檢方7月30日對槍手提出謀殺、劫車等重罪。

這起劫車事件發生在特倫頓(Trenton)，默瑟郡檢察官辦公室30日表示，劫車少年是勞倫斯(Lawrence)居民，被控犯有謀殺、劫車、兩項嚴重攻擊罪和危害兒童福利罪以及武器罪。

劫匪在7月29日於特倫頓被美國法警紐約新澤西地區逃犯特遣部隊(U.S Marshals New York/New Jersey Regional Fugitive Task Force)、新州警方和檢察官辦公室逮捕，目前關押在密德薩克斯郡(Middlesex County)的青少年拘留中心。由於槍手未成年因此警方不能透露其姓名。

官員稱，這起事件發生在7月12日，當時27歲SUV 車主克魯茲 -羅德里格斯(Johny Emmanuel Cruz-Rodriguez)正站在打開的後車廂旁，少年試圖進入車內，克魯茲-羅德里格斯想辦法爬進車子後座保護車內兩個年幼孩子，沒想到竟遭劫匪當場槍殺。

該輛SUV隨後在不遠處翻車並墜毀。警方趕到現場後，發現兩個孩子綁著安全帶安然無恙，但他們的父親已經死亡。

警方呼籲民眾提供線索，可致電檢察官辦公室探員普倫(Chris Pullen)：(848)992-6436，或致電(609)331-5010給特倫頓警察小威廉傑特 (William Jett Jr.)，也可電郵[email protected]。