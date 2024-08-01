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新州中美文化協會 文化夏令營成果發表

記者孫影真／新州報導
王大任(坐者左起)、李寶森、李櫻鶯、謝嘉文、戴松昌、王鈺淇、許惠玲、張淑娟、吳宇婷、陳郁婷、閔詠中。（記者孫影真／攝影）
王大任(坐者左起)、李寶森、李櫻鶯、謝嘉文、戴松昌、王鈺淇、許惠玲、張淑娟、吳宇婷、陳郁婷、閔詠中。（記者孫影真／攝影）

新州中美文化協會第26屆文化夏令營，日前在桑莫塞市(Somerset)若歌教會舉行成果發表會，近50名學員與助教義工，依年齡分成四組展示一周所學，包括舞蹈、扯鈴、功夫、打拳、氣球藝術造型及民俗美勞作品等。

營長許惠玲從北卡攜帶台灣美食「佛跳牆，肉焿，芋圓，仙草和蛋糕，」到新州辦夏令營，除了文化課程外，還有豐富的休閒活動。紐約文教中心副主任王鈺淇、若歌教會主任牧師欒大端、新澤西中校協會董事長戴松昌、會長謝嘉文、新州北部美華聯誼會會長孫影真、中美文化協會會長李僑韋、梅山中校校長王大任、中部中校校長李寶森等出席。

王鈺淇表示，希望學生從小紮根，多方接觸民俗文化，找出喜好的項目練成專長，效法「美國扯鈴協會」的運作，成立協會，舉辦比賽，推廣台灣民俗。美勞由張淑娟指導，作品有龍年彩繪購物袋，花布粽子，和平結掛飾；從科羅拉多州趕來指導氣球藝術造型的閔詠中，帶領學生當場表演帽子、和鬱金香、鸚鵡、熊等作品。

表演包括功夫、花好月圓扇舞、扯鈴、彩帶舞、舞獅、太極劍、筷子舞、花槍旗舞等。僑委會從台灣遴選的民俗舞蹈老師吳宇婷與民俗體育老師陳郁婷，也上台表演「翻子拳」與「筷意草原」，用一把筷子擊出遊牧民族的快意江湖；助教打響擂鼓，大二生謝壬獨舞雙刀，節目豐富多彩；最後全體學員與貴賓一同表演團體帶動唱跳「學貓叫」、「站在高崗上」，結束一周熱鬧的夏令營。

兩位僑務委員會民俗老師將巡迴大紐約區六所中文學校教學，中美文化協會則是第一站，接下來陸續會到平原中華文化中心、大紐約區中華文化夏令營、長島小龍中文學校、新州北新中文學校、慈濟長島人文學校。

單刀破花槍旗舞。（記者孫影真／攝影）
單刀破花槍旗舞。（記者孫影真／攝影）
團體帶動唱「學貓叫」。（記者孫影真／攝影）
團體帶動唱「學貓叫」。（記者孫影真／攝影）
從鈴開始小班扯鈴。（記者孫影真／攝影）
從鈴開始小班扯鈴。（記者孫影真／攝影）
花好月圓扇舞。（記者孫影真／攝影）
花好月圓扇舞。（記者孫影真／攝影）
舞動四季紅彩帶舞。（記者孫影真／攝影）
舞動四季紅彩帶舞。（記者孫影真／攝影）

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