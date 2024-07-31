賓州Wawa加油站 被控出售汙染汽油 導致汽車故障

連鎖超市Wawa位於賓州 巴克斯郡(Bucks County)的加油站 被指控銷售汙染汽油，導致顧客加油使用後汽車出現機械問題。

根據媒體NBC10和ABC6報導，數人在7月17日至18日間，於位於Richboro 的 Wawa加油，結果車子都出現故障。

汽車經銷商Millevoi Brothers Automotive老闆米爾沃伊(Greg Millevoi)表示，其他修理站也碰到同樣情況的客人。

米爾沃伊說，為解決這些車子的問題，多半須更換燃油幫浦、燃油濾清器、點火線、火星塞、點火線圈、燃油噴射器，因為這些零件全都堵塞了。總共30多名車主需要修車，修理花費都超過4000元。

針對汙染汽油事件，Wawa透過聲明表示，他們已意識到賓州 Richboro據點的油箱燃油設備有問題，已立即採取行動，目前正與燃料設備製造商合作調查了解問題出在哪裡，包括可能造成影響的時間。

Wawa對此深表歉意； Wawa全力提供優質燃油保證，任何顧客的車輛如果因為使用他們的燃油而出現機械問題，可造訪Wawa官網的燃油保證頁面投訴索賠。

Wawa是美國知名連鎖便利商店和加油站，源自費城都會區，營運據點以美國東岸為主，包括賓州、新澤西州 、德拉瓦州、馬里蘭州、維吉尼亞州、華盛頓特區、佛羅里達州、阿拉巴馬州和北卡羅來納州。