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幼時新州收容所受虐 逾70年後老翁與州府350萬和解

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州八旬老翁卡羅爾(Charles “Chuck” Carroll)70多年前，和哥哥一起被送進專門收容殘疾和問題兒童的州立機構「新里斯本發展中心」(New Lisbon Developmental Center)飽受虐待，2021年對此提起重大過失訴訟，日前新州政府與其和解，卡羅爾獲350萬元。

卡羅爾1950年和哥哥一起被送入伯靈頓郡松林地(Pinelands)後來改名「新里斯本發展中心」的男孩收容所，當年他和哥哥各8歲、9 歲，卡羅爾稱自己在那兒受到虐待、錯過正規教育；2021年向默瑟郡(Mercer County)州高等法院提起訴訟。

新州州府兩周前與卡羅爾和解，但未承認有不當行為。

卡羅爾現已81歲，罹患第四期肺癌並停止治療；他覺得自己贏了，最棒的是，「我沒有讓新里斯本所做的一切逃之夭夭。」

卡羅爾和哥哥兒時居住的新州收容所居民多半有天生發展障礙，卡羅爾兄弟沒有智力缺陷，遭四名新里斯本員工及充當執法者的年長男孩強姦和毆打。

該訴訟求償1000萬元，理由是州府存在重大過失、雇用虐待員工以及在卡羅爾向高層報告時拒絕調查。

卡羅爾年滿13歲，性侵仍繼續，後來被轉送到專收有精神和行為障礙青少年的機構Edward R. Johnstone Training and Research Center。哥哥鮑比12歲因逃跑和挑戰新里斯本工作人員而被視為麻煩製造者，被轉移到特倫頓精神病院(Trenton Psychiatric Hospital)接受電擊治療。

卡羅爾17歲時終於離開收容機構，隔年搬到加州，從事電氣承包業務。2005年出版回憶錄「硬糖」(Hard Candy)，描述他和哥哥鮑比所遭受的虐待。

新州州長墨菲(Phil Murphy)2019年簽署擴大新州性侵受害者訴訟時效的法案，卡羅爾當時便知道自己需要站出來伸張正義。

卡羅爾出書後聘請私家偵探尋找失聯哥哥，發現哥哥在空軍基地當洗碗工，沒有地方住，於是收養並照顧哥哥，哥哥2020年因感染新冠病毒過世，享年78歲。

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