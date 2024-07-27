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40萬元新屋賣17.5萬 大西洋城8／5抽籤

編譯周芳苑／綜合報導
大西洋城這次推出優惠價格出售的房子，包括位於1542 Beach Ave的新建房屋。(Zillow)
大西洋城這次推出優惠價格出售的房子，包括位於1542 Beach Ave的新建房屋。(Zillow)

大西洋城(Atlantic City)官員指出，在該市租屋而住的居民將可以參與抽籤，以相當可觀的折扣價格購買位於市區住宅，預計開賣的10套住宅，將在8月5日開放申請。

大西洋城市府官員稱，開放抽籤的房屋主要位於該市威尼斯公園(Venice Park)附近，當地的房屋行情約為40萬元，但透過抽籤，將以不超過17.5萬元的價格出售給幸運購屋者。

不過，市府針對抽籤者設定條件，只有居住在大西洋城的首次購屋者才符合基本資格，而且，一旦中籤，必須同意以抽中的房屋作為主要住所，並在那裡居住至少15年，房屋不能出租或者舉借房貸，還要接受其他資格審查。

大西洋城市府預計提供10套房屋讓合格居民抽籤，最先開放抽籤的四套房屋分別位於1542 Beach Ave.、1544 Beach Ave.、1546 Beach Ave. 和 2120 Gramercy Ave.。

為促成這一項折扣賣房計畫，大西洋城市府將投入100萬元資助建設成本，非營利組織「新澤西社區資本」(New Jersey Community Capital)將額外資助10萬元。

大西洋城市長斯莫 (Marty Small Sr.)日前在新建房屋前舉辦的記者會上表示，「我們不認為這麼做是在捐錢，我們是在投資社區。」

除了基本條件，參與抽籤的潛在買家還需要接受信用檢查，並且必須提供就業證明和其他相關資料。

針對最早開放抽籤的四處房產，大西洋城市府將於8月5日在官網www.acnj.gov，提供更進一步的資訊並受理申請。

海洋第一銀行(OceanFirst) 將負責審查申請人資格，非營利機構新澤西社區資本則負責抽籤作業。

新澤西 就業 投資

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