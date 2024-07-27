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新州薩米特1獨棟房 比要價高55萬成交

編譯周芳苑／綜合報導

待售屋存量異常稀少助長買房者競購、進而推升房價。新澤西州薩米特(Summit)地區一棟位於繁忙道路上的錯層樓(split-level)住房最近成交，在多人競購下，最終售價比要價高出50%。

負責賣這棟住房的房地產經紀商康帕斯(Compass)經紀人員普萊斯(Natalya Price)說，新州房價被外州搬來的買家抬高，這些買家想要住在家人附近，以便孩子和表兄弟姐妹們一起上學。

新冠疫情爆發以來，新州待售屋庫存一直偏低，房子供不應求，即使房貸利率上升，房價仍高。普萊斯說，疫情爆發前，薩米特地區通常有100套待售屋庫存量，但目前很難達到兩位數。

薩米特的學校、通勤性和社區等條件都很好，很多買家競相爭購住房，如果房屋狀況好、不太需要裝修，更引起瘋狂競購。

薩米特地區另一住宅在4月份的最終售價，也比要價高出45萬元。

最近普萊斯經手的這棟住房於5月29日掛牌，四臥、兩浴的複式房屋開價110萬元，由於太多人報價，普萊斯因此取消了第二天要辦的開放參觀日。

普萊斯說，人們急著在開學前買到房子助長了競價。普萊斯原本期望賣價為140萬元，結果7月9日的成交時高達165萬元，足足比要價高出55萬，令她驚訝。

新州房地產經紀人(New Jersey Realtors)最新數據顯示，5月薩米特房價中間值為151萬元，約較一年前上漲4%。

房價 新州 疫情

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