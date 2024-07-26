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新州媽媽聯誼會 捐2萬助海地貧童及青少年

【新州訊】
Educatif Men Nan Men職業學校2024年畢業生。(新州媽媽聯誼會提供)
Educatif Men Nan Men職業學校2024年畢業生。(新州媽媽聯誼會提供)

新州媽媽聯誼會日前捐款2萬元給多年來合作的非營利組織「和平基金會」(Foundation For Peace，FFP) ，以支援該會在海地捐建的Complexe Educatif Men Nan Men職業學校和一所接收孤兒與貧困兒童的Haiti Center For Inclusive Education小學。

2010年海地大地震後，在海地扶貧多年的，應當地政府要求建立了Educatif Men Nan Men，這是一所職業學校，專門幫助年輕人學得一技之長，不再伸手乞求幫助。FFP邊

募款邊建校，在校舍建到毛丕房的階段，就先開設由普林斯頓大學退休教授前往支教的英語與西班牙語課程；媽媽聯誼會會長張春華代表該會去實地考察後，及時捐贈30台全新手提電腦。

每年去海地服務的媽媽聯誼會志工張霓，負責將60個職業培訓的軟體輸入每個電腦，之後再由赴海地服務的FFP志工每人隨身攜帶到海地。媽媽聯誼會每年持續捐款幫助Complexe Educatif Men Nan Men職業學校。

此外，FFP也在幫助接收孤兒與貧困兒童的Haiti Center For Inclusive Education小學。FFP會長Ken Culver，每年收到捐款時都會去信與媽媽聯誼會分享職業學校的學生受益情形。

如想支持媽媽聯誼會幫助海地，可將善款寄至：6 Hardley Drive ，Cranbury NJ 08512，支票抬頭：UMCA(海地) ，聯絡電話： (609)655-4742，捐款免稅號碼: 22-3463401，Email: [email protected] ，網頁：njumca.org。

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