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偏好年輕員工 新州企業年齡歧視案和解

編譯周芳苑／綜合報導

美國平等就業機會委員會(U.S. Equal Employment Opportunity Commission, EEOC)稱，新澤西州電力承包商Hatzel & Buehler自2020年11月以來招募員工一直有年齡歧視而被起訴，該案最近和解，一群被拒絕的高齡求職者獲賠款50萬元。

總部位於漢密爾頓的 Hatzel & Buehler在今年6月遭起訴，理由是其新澤西分公司副總裁在招募員工時年齡歧視，要求受託的招聘公司尋找年輕求職者，拒絕雇用超過他所設定年齡範圍的年長員工。

EEOC費城地區辦公室地區檢察官勞倫斯(Debra Lawrence)表示，企業應評估求職者資歷，而非年齡。

EEOC費城地區辦公室提起訴訟；被告Hatzel & Buehler 是商業電氣承包商，1884年成立，是全美電氣承包商協會(National Electrical Contractors Association)資歷最長的會員，在全美八州和哥倫比亞特區設有分支機構。

根據訴狀，該包商被指控的副總裁2021年5月聯繫第三方招聘公司，詢問新澤西分公司電力估算師和專案經理兩個職位時對候選人條件設限，經驗超過25年均不予考慮，且偏好40歲以下求職者。

聯邦法令禁止員工招募存有年齡歧視，其中包括因年滿40歲而拒聘。

訴訟稱，有一位求職者大約一週後接受面談，被問到他退休前還打算工作多長時間，他回答計劃工作到67歲，距離退休大約還有8年，之後再也沒有收到 Hatzel & Buehler 的回覆。

這位副總裁另被指控，不論求職者最後是否被錄用，都未保留面談記錄，違反聯邦法律。

在全美就業市場上，人們工作的時間拉長。根據皮尤研究中心(Pew Research Center)2023 年報告，目前屆滿65歲的人當中約19%還在工作。自1980年代中期以來，老年勞動力幾乎增加四倍、約1100萬人。

新澤西州 歧視 費城

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